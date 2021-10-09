Bugüne Kadar Türkiye GP’sinde Yaşanmış XX Unutulmaz Olay

Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen Formula 1 Türkiye GP nihayet başladı. Cuma günü serbest antreman, cumartesi günü sıralama yarışını ve pazar günü de büyük yarışı göreceğimiz Türkiye GP'sinin podyumu belli olmadan hemen önce, bugüne kadar İstanbul Intercity Park'ta F1 pilotlarının yaşadığı unutulmaz anları yeniden anmak istedik.

Formula 1 takımları, Intercity İstanbul Park'taki yerlerini aldı ve büyük yarışa sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz sene sezonun en iyi yarışı seçilen Türkiye GP'sinin yine sürprizlerle dolu geçmesi bekleniyor ve bu kadar az bir süre kalmışken bugüne kadar Türkiye GP'sinde yaşanmış unutulmaz olayları sizlerle birlikte yeniden hatırlamak istedik.

Bildiğiniz üzere F1 Türkiye GP'si 2005-2011 yılları arasında yapılmıştı ve uzun bir aradan sonra geçtiğimiz sene seyircisiz bir şekilde geri dönmüştü. Bu yıl yeniden takvime eklenen yarışın artık kalıcı bir yer edinmesi beklenirken, Türkiye'nin neden F1'de kalıcı olması gerektiğine yeniden ikna olacağınız olaylara dilerseniz birlikte bakalım.

Kimi Raikkonen Galibiyeti, 2005

Bildiğiniz üzere Türkiye GP’sinin ilk yapıldığı yıl 2005’ti. O sezonda McLaren-Mercedes koltuğunda oturan Finli pilot Kimi Raikkonen, pole pozisyonundan başlayıp yarış boyunca liderliğini koruyarak Türkiye GP’sinde zafere ulaşan ilk isim oldu.

Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz

O dönemde Raikkonen için bu galibiyet son derece önemliydi, çünkü o yıl Renault koltuğunda oturan Fernando Alonso ile aralarında kıyasıya bir mücadele vardı. Finli pilot tıpkı geçtiğimiz seneki gibi yağmurlu geçen bu yarışta birinci gelse de ilerleyen yarışlarda Formula 1 şampiyonluğunu az bir farkla Alonso’ya kaptırdı.

Pistte en hızlı tur rekorunu önce Raikkonen, ardından da takım arkadaşı Juan Pablo Montoya kırdı

Türkiye GP'sinin ilk lideri Raikkonen, aynı yıl pistte en hızlı tur rekorunu kıran ilk isim olarak da tarihe geçmişti. Finli pilot, sıralama turlarında McLaren MP4-20 aracıyla saat yönünün tersine döndüğü bu pisti tam olarak 1:26:797 saniyede tamamladı. Daha sonra bu rekor, yine McLaren-Mercedes koltuğunda oturan bir diğer pilot Juan Pablo Montoya tarafından yarış günü kırıldı ve Montoya, İstanbul Park’ı 1:24,770 saniyede tamamladı.

İki McLaren karşı karşıya: Hamilton'ın Button'la kıyasıya mücadelesi, 2010

Formula 1 2020 sezonunda Lewis Hamilton ve Jensen Button, McLaren için yarışıyordu. Eğer sıkı bir F1 hayranıysanız, Hamilton'ın bugüne kadar şampiyon olma yolunda ne kadar hırslı olduğunu bilirsiniz. Verstappen'den önce Roseberg olan çekişmeleri, o dönemde Button ile devam etmiş.

Videoyu görüntüleyemiyorsanıztıklayabilirsiniz

Tekerlek tekerleğe bir mücadele veren Hamilton ve Button'ın mücadelesi 2010 Türkiye GP'sinin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Bu büyük çekişmenin ardından podyuma çıkan isimler sırasıyla Mark Webber, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel oldu. Jensen Button ise yarışı dördüncü bitirdi.

Türkiye GP, 2011’de kuru yarışta en çok geçişin yapıldığı yarış rekoru kırdı

Bildiğiniz üzere Intercity İstanbul Park, sadece Formula 1 hayranlarının değil pilotların da severek yarıştığı pistlerden bir tanesi. Hatta hatırlayacak olursanız Mercedes Pilotu Lewis Hamilton, 2020 yılında yapılan Türkiye GP’sinin favori yarışı olduğunu açıklamıştı. Geçiş imkanı çok fazla olduğu için bol bol aksiyon gördüğümüz bu pist sayesinde 2011 yılında gerçekleştirilen Türkiye GP, kuru yarışta en çok geçişin yapıldığı yarış rekorunu kırdı.

2020 Türkiye GP, sezonun en iyi yarışı seçildi

Yarış sonunda podyumda sırasıyla Lewis Hamilton, Sergio Perez ve Sebastian Vettel’i gördüğümüz 2020 Türkiye GP’si, F1 hayranları tarafından yılın yarışı seçildi. Yarışlara oy verenlerin %33’ünün kalbini kazanmayı başaran Türkiye GP’sini takip eden diğer yarışlar ise İtalya GP ve Sakhir GP oldu.

Schumacher-Alonso’nun kıyasıya mücadelesi: 2006

Videodan da görebileceğiniz üzere 2006 yılında Türkiye GP’sinde kıyasıya bir mücadele veren Schumacher ve Alonso, F1 hayranlarına son derece zevkli dakikalar yaşattı.

O dönemde Renault koltuğunda oturan Alonso ve Ferrari için yarışan Schumacher’in kapışması, yarışın ilk anından itibaren başlamıştı. Alonso, yeşil ışığı gördükten sonra çok yakın bir takip mesafesi ile ilk önce Schumacher’i kovalamış, 11. turda da tam tersi yaşanarak Alonso’yu takip eden isim bu sefer Ferrari’nin pilotu olmuştu. Yarış sonunda podyuma çıkan isimler ise sırasıyla Felipe Masa (Ferrari), Michael Schumacher ve Fernando Alonso olmuştu.

Hamilton, Schumacher ile aynı rekora ulaşıyor

Bildiğiniz üzere 2020 Türkiye GP’sinin kazananı Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Yarışı zaferle bitiren Hamilton, bu podyumla birlikte o dönemde 91 yarışlık rekoru elinde tutan efsanevi pilot Michael Schumacher’in rekoruna ortak oldu. Türkiye'den hemen sonra yapılan Bahrain GP'sini de kazanan Hamilton, böylelikle Schumacher'in rekorunu kırmış oldu.

Başarılı pilot, geçtiğimiz haftalarda yapılan Rusya GP'sinde yeni bir rekor daha kırdı. Yarışı yine birinci pozisyonda bitiren Hamilton, tarihte toplamda 100 yarışta galibiyet elde eden ilk pilot oldu.

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber ile birkaç gün önce yaptığımız röportajı ve pistin tozunu attırdığımız turu izlemek için: