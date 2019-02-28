Fortnite'ın 8. Sezonu Resmen Başladı (Sinematik Video Geldi)

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunu Fortnite'ın sekizinci sezon güncellemesi yayınlandı. Geleneksel olarak güncellemeye bir sinematik video eşlik etti.

Apex Legends'ın beklenmedik başarısıyla ivmesini bir miktar kaybeden Fortnite için sekizinci sezonda işler değişebilir. Korsan teması ve bedavaya verilecek season pass içerikleriyle oyunun yeniden yükselişe geçmesi ve Epic Games'in yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Her sezonun başında klasik bir sinematik fragman yayınlayan Epic Games, bu geleneğini sürdürdü ve 8. sezona dair videoyu paylaştı. Daha önce de tahmin ettiğimiz üzere bu sezon korsan teması üzerinden ilerleyecek ve haritada işaretli X noktasındaki büyük hazine için kapışılacak.

V8.00 güncellemesi ile oyunun 8. sezonu da resmen başlamış oldu. Yayınlanan çıkış videosuna hemen aşağıdan göz atabilirsiniz: