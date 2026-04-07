378 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle korku severlerin sevebileceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Chamber Survival'ı 9 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
İçerikten Görseller
Chamber Survival nasıl bir oyun?
Bu ürkütücü odada, silahları toplayarak zombilerle ve canavarlarla savaşabilirsin. Oyuncular savaşta baltalar ve tabancalar, aydınlatma için çakmaklar ve gaz lambaları kullanabilirler; ayrıca iki adet boss seviyesi bulunmaktadır.
Chamber Survival'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.