GTA 6'nın Ne Zaman PC'ye Geleceği Ortaya Çıktı!

Yeni bir iddia, GTA 6'nın PC'ye ne zaman geleceğini ortaya çıkardı. Eğer doğruysa çok az beklemek gerekecek.

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde resmen piyasaya sürülecek. Ancak oyunun en başta sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına geldiğini göreceğiz. Tıpkı önceki GTA oyunlarında olduğu gibi PC için daha geç sunulacak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Oyunseverler, GTA 6’nın PC’ye ne zaman geleceğini merak ediyordu. Şimdi ise bu konuda çok önemli bir iddia ortaya atıldı. GamesBeat’in kaynaklarına dayandırdığı yeni bir sızıntı, GTA’nın PC’ye ne zaman geleceğine dair yepyeni bilgiler sundu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

2027’nin ilk 3 ayı içerisinde PC için çıkış yapacak

GamesBeat kaynaklarına dayandırılan raporlara göre Rockstar Games, oyunu 2027’nin ilk çeyreğinde PC platformuna getirmeyi hedefliyor. Yani Ocak, Şubat veya Mart 2027 içinde GTA 6 PC için de çıkış yapabilir.

Eğer gerçek çıkarsa bu gelişme, oyunun konsol çıkış tarihiyle kıyaslandığında oldukça önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Başta da söylediğimiz gibi Rockstar Games, GTA 6’yı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürecek. PC sürümünün 2027 başlarında gelmesi, konsol ve PC lansmanları arasındaki sürenin yalnızca birkaç aya inmesi anlamına geliyor.

Önceki oyunlarla karşılaştırma yapacak olursak GTA 5, PlayStation 3 ve Xbox 360 için 17 Eylül 2013’te çıkış yaparken PC’ye gelişi Nisan 2015’i bulmuştu. Yani arada 1,5 yıl gibi çok uzun bir süre vardı. GTA 6’da neler olacağını bekleyip göreceğiz.