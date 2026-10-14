GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)

Sony, GTA 6 ile aynı gün çıkacak uygun fiyatlı Midnight Black PS5 modelini duyurdu ancak konsol katı bir Japonya kilidiyle geliyor.

Sony, PS5 için yaklaşık 350 dolarlık oldukça cazip bir fiyat etiketine sahip yeni bir renk seçeneği duyurdu ancak oyuncuları heyecanlandıran bu gelişmenin ardında, konsolu dünyanın geri kalanı için neredeyse işlevsiz kılan büyük bir kısıtlama yer alıyor.

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Yalnızca Japonya pazarına özel olarak hazırlanan bu bütçe dostu model, bölge ve dil kilitleriyle birlikte geliyor.

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GTA 6 ile aynı gün çıkıyor ama...

PlayStation Blog’un Japonya versiyonunda duyurulan "Midnight Black" (Gece Siyahı) dijital PS5 modeli, 55.000 yen (güncel kurla yaklaşık 350 doların biraz altında) fiyatla listelendi. Konsolun çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak açıklandı. Bu tarihin merakla beklenen GTA 6’nın çıkış günüyle birebir örtüşmesi kesinlikle tesadüf değil.

Model, Japonya’ya özel üretilen konsol serisinin bir parçası olarak raflardaki yerini alacak ancak bu uygun fiyatın sebebi de burada yatıyor. Konsol yalnızca bölge ayarı Japonya olarak seçildiğinde ve sistem dili Japonca olarak ayarlandığında kullanılabiliyor.

20 Ekim’de ön siparişe açılacak olan konsolla birlikte, gövde rengine uyumlu harici bir disk sürücüsü de satışa sunulacak. PlayStation’ın 2028 yılından itibaren fiziksel disk üretimini sonlandırmayı planladığı iddiaları ve konsolun çıkışındaki asıl itici güç olarak görülen GTA 6’nın fiziksel disk formatında basılmayacak olması, bu harici sürücü hamlesini daha da ilginç kılıyor.

Neden sadece Japonya'ya özel?

Bölgeye özel konsol çıkarma eğilimi, özellikle Nintendo’nun öncülüğünde Japonya pazarında hızla standart bir uygulama hâline geldi. Switch 2, küresel RAM tedarik sıkıntısı döneminde çıkan ilk büyük konsol olmuş ve Nintendo, geniş oyuncu kitlesinin erişebilmesi adına benzer şekilde bölge ve dil kilitli ekonomik bir modeli yalnızca Japonya’da satışa sunmuştu.

PlayStation da bu adımı takip ederek seriye "Midnight Black" sürümünü ekledi. İşin dikkat çekici yanı ise siyah kapak ve aksesuarlar piyasada bulunsa da doğrudan "Midnight Black" renkli bir konsol gövdesinin dünyanın başka hiçbir yerinde, bütçe dostu olsun ya da olmasın satışa sunulmamış olması.