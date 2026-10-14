Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Sony, GTA 6 ile aynı gün çıkacak uygun fiyatlı Midnight Black PS5 modelini duyurdu ancak konsol katı bir Japonya kilidiyle geliyor.

GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PS5 için yaklaşık 350 dolarlık oldukça cazip bir fiyat etiketine sahip yeni bir renk seçeneği duyurdu ancak oyuncuları heyecanlandıran bu gelişmenin ardında, konsolu dünyanın geri kalanı için neredeyse işlevsiz kılan büyük bir kısıtlama yer alıyor.

Yalnızca Japonya pazarına özel olarak hazırlanan bu bütçe dostu model, bölge ve dil kilitleriyle birlikte geliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)
2
2

GTA 6 ile aynı gün çıkıyor ama...

2

PlayStation Blog’un Japonya versiyonunda duyurulan "Midnight Black" (Gece Siyahı) dijital PS5 modeli, 55.000 yen (güncel kurla yaklaşık 350 doların biraz altında) fiyatla listelendi. Konsolun çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak açıklandı. Bu tarihin merakla beklenen GTA 6’nın çıkış günüyle birebir örtüşmesi kesinlikle tesadüf değil.

Model, Japonya’ya özel üretilen konsol serisinin bir parçası olarak raflardaki yerini alacak ancak bu uygun fiyatın sebebi de burada yatıyor. Konsol yalnızca bölge ayarı Japonya olarak seçildiğinde ve sistem dili Japonca olarak ayarlandığında kullanılabiliyor.

20 Ekim’de ön siparişe açılacak olan konsolla birlikte, gövde rengine uyumlu harici bir disk sürücüsü de satışa sunulacak. PlayStation’ın 2028 yılından itibaren fiziksel disk üretimini sonlandırmayı planladığı iddiaları ve konsolun çıkışındaki asıl itici güç olarak görülen GTA 6’nın fiziksel disk formatında basılmayacak olması, bu harici sürücü hamlesini daha da ilginç kılıyor.

Neden sadece Japonya'ya özel?

2

Bölgeye özel konsol çıkarma eğilimi, özellikle Nintendo’nun öncülüğünde Japonya pazarında hızla standart bir uygulama hâline geldi. Switch 2, küresel RAM tedarik sıkıntısı döneminde çıkan ilk büyük konsol olmuş ve Nintendo, geniş oyuncu kitlesinin erişebilmesi adına benzer şekilde bölge ve dil kilitli ekonomik bir modeli yalnızca Japonya’da satışa sunmuştu.

PlayStation da bu adımı takip ederek seriye "Midnight Black" sürümünü ekledi. İşin dikkat çekici yanı ise siyah kapak ve aksesuarlar piyasada bulunsa da doğrudan "Midnight Black" renkli bir konsol gövdesinin dünyanın başka hiçbir yerinde, bütçe dostu olsun ya da olmasın satışa sunulmamış olması.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

GTA Neden Gerçek Otomobil Markaları Kullanmak Yerine Kurgusal Markalar Yaratıyor?

GTA Neden Gerçek Otomobil Markaları Kullanmak Yerine Kurgusal Markalar Yaratıyor?

SPOILER: GTA 6'nın 25 Dakikalık Yeni Videosu Sızdı! (Ana Karakter Sokakta Çırılçıplak Dolaşıyor)

SPOILER: GTA 6'nın 25 Dakikalık Yeni Videosu Sızdı! (Ana Karakter Sokakta Çırılçıplak Dolaşıyor)

PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

246 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

246 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'dan Yepyeni Bir Oynanış Videosu Sızdırıldı: Lucia Çırılçıplak (18+)

GTA 6'dan Yepyeni Bir Oynanış Videosu Sızdırıldı: Lucia Çırılçıplak (18+)

GTA 6'ya Dair Onlarca Yeni Detay Ortaya Çıktı (Aklınızı Kaybedeceksiniz)

GTA 6'ya Dair Onlarca Yeni Detay Ortaya Çıktı (Aklınızı Kaybedeceksiniz)

Playstation Oyunlar Sony

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

Benzinli Araba Neden Fazla Yakar?

Benzinli Araba Neden Fazla Yakar?

Opel Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Opel Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com