Forza Horizon 5 Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Daha Fazlası

Playground Games ve Turn 10 Studios ortaklığıyla geliştirilen Forza Horizon serisinin en yeni oyunu Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021’de oyuncularla buluşacak. Forza Horizon 4’te İngiltere atmosferine aşina olan oyuncuları yeni oyunla birlikte Meksika’ya taşıyan ekip, şimdiye dek tasarladıkları en büyük haritayla oyuncuları karşılayacak.

Oyun dünyasına ilk olarak 2005’te Forza Motorsports adıyla giriş yapan seri, 2012’de Forza Horizon adıyla yeni bir seriye evrildi ve milyonlarca oyuncunun dikkatini çekti. Playground Games ve Turn 10 Studios ortaklığıyla geliştirilen Forza Horizon serisi, 2018’de oyuncuların beğenisine sunulan Forza Horizon 4 ile ciddi bir çıkış yakaladı.

Son oyunun 2018’de çıkmasına rağmen günümüzde bile milyonlarca oyuncuya hitap eden Forza Horizon 4’ün üstüne koyarak yepyeni bir oyun geliştiren ekip, oyuncuları İngiltere’den alıp Meksika’ya taşıyor. Forza Horizon 5 ile birlikte oyuncular Meksika tarihine ve geniş haritasına tanıklık edecekler. Gelin Forza Horizon 5 ile ilgili duyurulmuş detaylara, çıkış tarihine ve fiyatına birlikte göz atalım.

Forza Horizon 5 ne zaman çıkacak?

Turn 10 Studios’un geliştirmekte olduğu Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021’de PC, Xbox Series X/S ve Xbox One’da oyuncularla buluşacak. Forza Horizon 5’i ön sipariş döneminde satın alan oyuncular ise oyuna 4 gün önce yani 5 Kasım 2021’de girebilecekler.

Forza Horizon 5’in fiyatı ne kadar?

Standart, Deluxe ve Premium olmak üzere 3 farklı paketle oyuncuların beğenisine sunulan Forza Horizon 5, hem Steam’de hem de Microsoft Store’da satışa sunuldu.

Standart Edition: 299 TL

299 TL Deluxe Edition: 399 TL

399 TL Premium Edition: 499 TL

Standart Edition: 469 TL

469 TL Deluxe Edition: 535 TL

535 TL Premium Edition: 669 TL

Forza Horizon 5 paket içerikleri:

Standart, Deluxe ve Premium paketlerinin arasındaki fiyat farkı hem Steam’de hem de Microsoft Store’da dikkat çekiyor. Gelin bu paketlerin içeriklerine birlikte göz atalım.

Standart Edition:

Oyunun giriş fiyatına sahip olan paketi Standart Edition, maalesef herhangi bir ek içeriğe sahip değil. Bu paketin ön sipariş döneminde satın alınması ise yalnızca 4 gün erken erişim sunuyor.

Deluxe Edition:

Forza Horizon 5

Car Pass: Bu paketle birlikte oyunculara 50 adet otomobil hediye ediliyor ve her hafta yeni bir otomobil ekleniyor.

Premium Edition:

Forza Horizon 5

Car Pass

Birinci Genişletme: Bu paket, Forza Horizon 5 haritasını ve araç yelpazesini genişletiyor.

Bu paket, Forza Horizon 5 haritasını ve araç yelpazesini genişletiyor. İkinci Genişletme: Bu paket, Birinci Genişletme paketine ek olarak yeni eklentiler ve araçlar içeriyor.

Bu paket, Birinci Genişletme paketine ek olarak yeni eklentiler ve araçlar içeriyor. Hoş Geldin Paketi: Bu paket, oyunculara 5 adet özel araç, seçilebilen 3 farklı kıyafet ve Oyuncu Evi hediye ediyor.

Bu paket, oyunculara 5 adet özel araç, seçilebilen 3 farklı kıyafet ve Oyuncu Evi hediye ediyor. VIP Üyelik: VIP sıfatına sahip olan üyelere oyun içinde düzenli olarak ödüller veriliyor.

Forza Horizon 5 oyunculara neler sunacak?

Forza Horizon 4’te oyunculara İngiltere topraklarını, atmosferini yaşatan Playground Games, Forza Horizon 5’te aynı deneyimin Meksika versiyonunu sunmaya hazırlanıyor. Önceki oyunlarında içinde senaryosu olan bir hikaye modu veya karakter gelişimi barındırmayan Forza Horizon serisi, yeni oyunda da bu geleneği sürdürecek gibi görünüyor. Forza Horizon 5’te lokasyonun Meksika seçilmesiyle birlikte oyuncuları canlı sahil görüntüleri, doğa manzaraları ve devasa bir şehir bekliyor.

Forza Horizon 5 için tasarlanan Meksika haritasının serinin en büyük ve en çeşitli haritası olduğunu belirten geliştirici ekip, buna ek olarak Meksika tarihini ve ikonik dokuları oyunculara hissettirmeyi hedefliyor. Ekip, bu amaca daha iyi hizmet edebilmek için harita geliştirmeleri sırasında Meksika’ya bir ekip bile göndermiş. Bu da oyuncu kitlesinin beklentisini artıran bir gelişme olarak kayıtlara geçiyor.

Forza Horizon 5, oyuncuların kendi yarışlarını kurgulamasına izin verecek:

Forza Horizon 4’ün son dönemlerine doğru oyuncuların yeni oyundan bekledikleri en önemli şeylerden biri oynanışa dair yeni içeriklerdi. Bunu dikkate alan Turn 10 Studios, Forza Horizon 5’e sürekliliği olan bir oyun modu eklemeye karar verdi. Event Lab adı verilen bu mod, her oyuncunun kendi oynanış listesini ve yarış etkinliğini düzenleyip diğer oyuncularla paylaşmasına olanak sağlayacak. Sanat Yönetmeni Mike Brown, Event Lab için çok heyecanlı olduğunu ve beklentisinin büyük olduğunu belirtti.

Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri:

Forza Horizon 5’in geliştiricisi Turn 10 Studios, şimdilik oyunu yalnızca minimum sistem gereksinimlerini açıkladı. İlerleyen tarihlerde önerilen sistem gereksinimleri açıklandığında yazımızın bu kısmını güncelleyeceğiz.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel i3 4170 3,7 GHz veya Intel i5 750 2,67 GHz

Intel i3 4170 3,7 GHz veya Intel i5 750 2,67 GHz Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 veya AMD RX 460

NVIDIA GTX 760 veya AMD RX 460 DirectX: 12

12 Depolama: 80 GB

Çıkmasına 2 aydan az bir süre kalan Forza Horizon 5 ile ilgili sizlere bahsedebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Forza Horizon 4’ün yakaladığı başarının ardından yeni oyuna dair heyecanını saklamayan geliştirici ekip, umuyoruz ki serinin oyuncularını tatmin etmeyi başarır. Forza Horizon 5 ile ilgili düşüncelerinizi yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.