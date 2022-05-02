4 Milyonluk Orman, Fosil Yaprakları Sayesinde Açığa Çıktı

Araştırmacılar, dünyanın en büyük üçüncü adası Borneo’da keşfettikleri yaprakları inceleyerek 4 milyon yıllık bir ormanı açığa çıkardı.

Dünyanın en büyük üçüncü adası Borneo’da yeni bir keşif daha yapıldı. Araştırmacılar, buldukları fosil yaprakları incelemeye alarak, hâlâ biyoçeşitliliği besleyen bir ormanı açığa çıkardı. Bu ormanın, 4 milyon yıldır var olduğu ve büyük bir ekosisteme ev sahipliği yaptığı söyleniyor.

Yapılan araştırma sonucunda bilim insanları, dipterocarp ağaçlarının hakim olduğu mevcut peyzajın, yaklaşık 2 ile 5 milyon arasında olduğunu söylüyorlar.

Fosil yapraklar, 4 milyonluk ormanın keşfedilmesini sağladı

Borneo, diğer küresel türlerin yarısından fazla olan 270 dipterocarp türüne ev sahipliği yapıyor. Oldukça önemli bir yeri bulunan ada, şu anda ciddi tehdit altındaki Tropikal Asya biyoçeşitliliğini desteklemesiyle de büyük rol oynuyor.

Konuya ilişkin olarak Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden paleobotanikçi Peter Wilf, "Bu, Borneo'nun ve tüm Asya ıslak tropik bölgelerinin, dipterocarp ağaçlarının karakteristik baskın yaşam biçiminin yalnızca mevcut olmakla kalmayıp, aslında baskın olduğunun ilk kanıtıdır" dedi. Ayrıca sözlerini de "Diğer bitki gruplarından çok daha fazla dipterokarp fosili bulduk." İfadeleriyle noktaladı.

Araştırmacılara göre söz konusu dipterocarps, dünyanın en uzun tropik ağaçları arasında yer alıyor ve bazı bireylerinin de 100 metreye kadar büyüdüğü söyleniyor. Ancak ekip başlarından Wilf, ormanların ve topraklarının sağladığı örtü nedeniyle yapraklarının kaya fosillerine rastlamanın zor olduğunu belirtti.

Söz konusu çalışmayla hem yaprak hem de fosil polenleri bir araya getirilirken bu; çeşitli eğrelti otları ve bol miktarda tırmanma bitkisi içeren tropikal ova yağmur ormanlarıyla çevrili eski bir mangrov ve bataklık dünyasını da tanımlamakta.

"Milyonlarca yıl önce çevrenin nasıl olduğunu gerçekten görmeye başlıyoruz" diyen Wilf, "Bu habitatlar tropikal Asya'nın çoğunda kesilmiş olsa da, şu anda orada bulabileceklerinize çok benziyordu" açıkmalarında bulundu.

Korumanın sürdürülmesi ve genişletilmesinin en büyük öncelik olduğunu belirten araştırmacılar, tozlaşma ve geniş besleyici tohum deposu sayesinde dipterocarp ağaçlarının; hortum maymunları, bulutlu leoparlar, güneş ayıları ve gergedan boynuzları dahil olmak üzere çok sayıda flora ve fauna türü için yaşamın temeli görevi gördüğünün altını çizdi.

Bölgenin tarihi hakkında daha fazla araştırma yapacaklarını belirten bilim insanları, tropik bölgelerdeki fosiller sayesinde daha gizemli bilgilere ulaşacaklarını umuyor.