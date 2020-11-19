Popüler saat üreticisi Fossil, kadınlara özel yeni akıllı saati, "Hybrid Smartwatch HR Mini"yi duyurdu. Ortalama bir akıllı saatin tüm özelliklerine sahip olan Hybrid Smartwatch HR Mini, şık tasarımı ve farklı kadran seçenekleriyle de kadınların gözdesi olacak gibi görünüyor.

Dünyanın köklü saat üreticilerinden bir tanesi olan Fossil, kadınlara özel bir akıllı saat ürettiğini duyurdu. Sadece 38 mm ekran boyutu seçeneğine sahip olan akıllı saat, "Hybrid Smartwatch HR Mini" olarak isimlendiriliyor. 5 farklı renk seçeneği sunulan saat, özellikle de şık tasarımıyla kadınların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Hybrid Smartwatch HR Mini, akıllı saatlerin pek çoğunda bulunan özelliklere sahip. Örneğin Always on Display, aktivite ve uyku takibi, farklı egzersiz modları, kalp atış ölçümü, bildirim kontrolü ve müzik yönetimi gibi özellikler, Hybrid Smartwatch HR Mini'de yer alıyor. Bunlara ek olarak hava durumu takibi, kişisel spor hedefleri ve yakılan kalori gibi detaylar da akıllı saat üzerinden takip edilebiliyor.

Fossil'in kadınlara özel akıllı saati işte böyle görünüyor

Fossil'in yeni akıllı saati, 3 ATM su basıncına dayanıklı olarak tasarlandı. Ayrıca bu akıllı saatte hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Bu bağlamda kullanıcılar, bu akıllı saati sadece 50 dakikada, yüzde 80 oranında şarj edebiliyorlar. Akıllı saatin paslanmaz çelik kasası, Hybrid Smartwatch HR Mini'yi daha da şık bir hale getirirken kullanıcılar, bu akıllı saate 12 mm'lik kadranlar takıp, akıllı saatleri ile kıyafet kombinlerini diledikleri gibi tamamlayabiliyorlar.

Son olarak bu akıllı saatin Android 5.0 ve iOS 12 işletim sistemi ve üzeriyle çalıştığını belirterek, fiyatının da 195 dolar (yaklaşık 1,500 TL + vergiler) ila 215 dolar (yaklaşık 1,650 TL + vergiler) aralığında olduğunu söyleyelim.