Huami'nin tasarımıyla klasik, özellikleriyle modern saat sevenlere hitap eden yeni akıllı saati Zepp Z tanıtıldı. Cihaz, eski moda tasarımının altında 24 saat kalp atış hızı takibi ve uyku kalitesi ölçümü gibi özellik saklıyor.

Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji alanındaki alt markası olan ve yakında Türkiye pazarına da giriş yapacağı söylenen Huami, yeni nesil akıllı saati Zepp Z’yi resmi olarak duyurdu. Oval tasarımlı klasik saat görünümüne sahip olan Huami Zepp Z, hem tasarım hem de özellikler açısından tüketicileri hayal kırıklığına uğratmayacak gibi görünüyor.

1,39 inç büyüklüğünde yuvarlak bir AMOLED ekrana sahip olan Zepp Z, bu ekranın etrafında ise titanyum alaşımlı bir çerçeve bulunuyor. 46,3 mm’lik bir kadrana sahip olan akıllı saat, 22 mm deri kayış ile kutusundan çıkıyor. Cihazın yanındaki fiziksel butonlardan en üstteki, kullanıcıları doğrudan sağlık uygulamalarına yönlendirirken, ortadaki dönebilir buton, uygulamalar arası geçişi sağlıyor.

Huami Zepp Z, klasik saat modunda tek şarj ile 30 gün kullanım vadediyor

50’den fazla klasik ve modern saat arayüzüne sahip olan Zepp Z, 5 ATM’ye kadar su direnci sağlıyor. Cihazın en önemli sağlık özellikleri arasında ise 7/24 kalp atış hızı takibi ve kandaki oksijen seviyesi (SpO2) takibi yer alıyor. Zepp Z ayrıca kullanıcının uyku kalitesini ve stres seviyesini de sürekli olarak takip ediyor.

Kalbinde 340 mAh batarya bulunan Huami Zepp Z; temel saat modunda 30 gün, akıllı saat modunda ise 15 gün kullanım vadediyor. Amazon’un Alexa sesli asistanı ile birlikte gelen cihaz, Android 5.0, iOS 10.0 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlar ile Bluetooth 5.0 üzerinden sağlıklı bir şekilde bağlanabiliyor. Cihaz, 16 MB RAM ve 256 MB dahili depolama alanı ile kutusundan çıkıyor.

Gerek tasarımı gerekse özellikleriyle klasik bir akıllı saatte “akıllı” özellikler arayan kullanıcılara hitap eden Huami Zepp Z, ABD’de 349 dolar, Avrupa’da ise 349 Euro (yaklaşık 3.207 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Huami’nin resmi olarak Türkiye’ye giriş yapmasının ardından Zepp Z’nin Türkiye’de de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.