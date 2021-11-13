Gerçek dünyada çektiğiniz fotoğrafları animeden bir sahneye dönüştürebilen AnimeGAN uygulaması, bazı geliştirmeler yaparak AnimeGAN V2 adlı yeni uygulamasını yayınladı. Github üzerinden ulaşılan bu uygulama, makine öğreniminin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.

2020 yılında Çinli bir araştırma ekibi, çektiğiniz fotoğrafları animeye dönüştüren bir uygulama tanıtmışlardı. AnimeGAN olarak adlandırılan uygulama özellikle Hayao Miyazaki, Makato Shinkai ve Satoshi Kon hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanırken sosyal medya kullanıcıları da yoğun ilgi göstermişti. Makine öğrenimine dayanan bu yapay zeka aracı, hızlı ve yüksek çözünürlüklü olmasıyla da övgü topladı.

Ancak uygulamanın geliştiricileri AnimeGAN’ın bazı sorunlarını gidermek için şimdi de AnimeGAN V2 adı altında uygulamanın gelişmiş versiyonunu kullanıcılara tanıttı. Github üzerinden ulaşılan uygulamada herhangi bir fotoğraf farklı tarzlarda animelere dönüştürülebiliyor. Aynı zamanda Hugging Face de uygulamanın demo versiyonunu sunuyor. Ancak bu demo sitede şu an için yalnızca yüzününüzün olduğu fotoğraflar animeye dönüştürülebiliyor ve yükleme süresi de oldukça uzun sürebiliyor.

AnimeGAN ile oluşturulan sokak fotoğrafları:

Uygulamanın içinde yer alan farklı efektlerle anime görüntülerinde oynamalar yapılabiliyor.

Ünlü isimlerin de anime versiyonu oluşturuldu: