Fukushima'nın Kalıntılarıyla İlk Temas Gerçekleştirildi

2011 yılında yaşanan depremde büyük bir hasara sebep olan Fukushima nükleer santralindeki kalıntılarla ilk 'temas' gerçekleştirildi.

World Nuclear New’in raporuna göre, uzaktan kontrol edilen bir robot, Fukushima nükleer reaktörünün altında yer alan erimiş nükleer yakıt içerdiğinden şüphelenilen bir atığı dürttü. Bu dürtme eylemi, 2011’de bir kaza yaşayan Japonya’daki Fukushima Daiichi güç santralinin devam eden temizlenme aşamasının bir parçasıydı.

Tokyo Electric Power Company’den (TEPCO, Tokyo Elektrik Güç Şirketi) yapılan duyuruya göre, robot 13 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası aşırı ısınan ve reaktörün çekirdeğinin erimesine sebep olan Unit 2 reaktörünün içine sarktı. TEPCO, radyoaktif yakıtın reaktör tankının altında erimiş olabileceğinden şüphelendi.

Şirket, radyoaktif atığı bulmak ve oradan kaldırmak için bir dizi robot gönderdi. Gerçekleştirilen bu tehlikeli görevde bazı robotlar kurtulmayı başaramadı. Ocak 2017’deyse TEPCO takımı, Unit 2’de araştırma yapması için bir robot gönderdi. Reaktörün dibine gönderilen robot, yukarıdaki ekibe çektiği kaya kalıntılarının fotoğraflarını gönderdi ancak ekip eriyen kaya parçalarının yerlerinden oynatılabilecek kadar katı olup olmadığından emin olamadı.

Gönderilen robot, Şubat 2017’de reaktörün içinde sıkışıp kalmıştı.Aaradan geçen iki yıldan sonra şirket, bu hafta yeni bir robot daha göndermeye karar verdi. 30 santim uzunluğunda, 10 santim genişliğinde ve yaklaşık 900 gram ağırlığındaki robotta ışıklar, kameralar ve sıcaklık ile radyasyonu ölçmesi için sensörler yer alıyordu. Ancak en önemlisi, kalıntıları sıkabilecek ve dürtebilecek kıskaçlara sahipti.

Ekip çarşamba günü, muhafaza kazanına uzaktan kumandayla robotu indirdi ve muhafaza kazanının dibindeki katılaşmış toprağın fotoğraflarını çekti. TEPCO’nun yaptığı açıklamaya göre, bu gizemli çökeltiyle gerçekleştirilen bir temastı.

Şirketin şimdiki plânı, toplanan görüntüleri analiz etmek ve daha sonra oldukça uzun ve yavaş gerçekleşecek olan nükleer reaktör kalıntılarını temizlemek olacak.