Mersin'de inşa edilen Akkuyu nükleer santralinin inşaat yapılarının denetlenmesi amacı ile Fransız Assystem firması ile anlaşma sağlandı. İş birliği sayesinde, santralin güvenliği açısından önem arz eden binaların inşası ve kontrolü 6 sene boyunca Fransız şirket tarafından yapılacak.

2010 senesinde Rusya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya göre Mersin'de kurulmasına karar verilen, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS için güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. İşletme ömrünün 60 yıl olacağı dev santral, faaliyete geçtiğinde ürettiği elektrikle tüm Türkiye'ye müthiş bir katkı sağlayacak. Santralin kuruluş ve işleyiş aşamalarında herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması adına çeşitli tedbirler alınıyor.

Nükleer santralin içinde yer alacak inşaat yapılarının kurulması ve denetlenmesi için Fransız mühendislik firması Assystem ile 6 sene sürecek bir mutabakata varıldı. Assystem bir yandan binaların denetimlerini gerçekleştirecekken, öte yandan santralin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belirlenen güvenlik düzenlemelerine uyumunu inceleyecek.

Assystem firması, dünya genelinde birçok nükleer santralin güvenliğinden ve denetiminden sorumlu. Türkiye için karbonsuz enerji sağlayacak olan Akkuyu santralinde görev almaktan gurur duyduklarını açıklayan firmanın yetkilileri, yapılan anlaşmanın uzun çabaların bir sonucu olduğunu da sözlerine ekledi.