Voleybol veya tenis gibi spor dallarında topun çizgiyi geçip geçmediği büyük bir titizlikle ölçülürken futbolda böyle bir ölçüm yapılamamasının sebeplerini açıklıyoruz!

Tenis ya da voleybol maçlarında topun çizgiyi geçip geçmediği çok hassas bir şekilde ölçülebiliyor. Öte yandan futbolda böyle bir uygulama henüz yok ve gol çizgisi gibi teknolojiler olsa da milimetrik hassasiyete sahip ölçümler yapmak pek mümkün değil.

Ancak futbolda bu kadar hassas bir ölçüm yapılamıyor. Neden mi? Aslında birden fazla sebebi var. Saymaya başlayalım!

Topların boyutu ile hızı sebeplerden biri.

Voleybol veya tenis toplarını futbol topuyla bir karşılaştırın. Futbol topu daha büyük ve ağır değil mi? Bunun yanı sıra topun hızı ile hareket yönü, voleybol ya da tenis toplarına göre daha değişken olduğundan hassas ölçüm yapmak zorlaşıyor.

Teknolojik altyapı, bir diğer etken.

Tenis ve voleybol maçlarında, Hawk-Eye denilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri ve çizgi teknolojileriyle karşılaşabiliyoruz. Bu teknoloji, topun çizgiye değip değmediğini milimetrik hesaplamalarla tespit edebiliyor.

“E futbolda bu teknolojiler niye yok?” dediğinizi duyar gibiyiz. Aslında benzerleri (GLT, VAR) var fakat saha büyüklüğü ile hareketin karmaşıklığı aynı titizlikle ölçüm yapmayı zorlaştırıyor ve daha maliyetli hâle getiriyor.

Kuralların ve oyun dinamiklerinin önemi yadsınamaz.

Tenis ve voleybol gibi spor dallarında, topun çizgiye değip değmediği konusu puanlamayı ve oyunun sonucunu doğrudan etkileyebilirken futbolda bu durum oyun kurallarının parçalarından biri sadece.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı diğer spor dallarında milimetrik ölçüm hassasiyetleri gözetilirken futbolda aynı titizliğin sağlanması pek mümkün olmuyor. Yine de teknoloji geliştikçe muhtemelen futbolda da aynı hassas ölçümleri göreceğiz.

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