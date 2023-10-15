Messi, Ronaldo, Suárez, Icardi, Neymar… Aklınıza gelebilecek birçok futbolcu, maçlardan önce ellerinde bir içecekle kameralara yansıyabiliyor. Belki RedBull gibi bir içecek sanmış olabilirsiniz fakat durum tam da böyle değil.
Biz de içeriğimizde, bu içeceğin ne olduğunu merak edenler ya da başlığı okuduktan sonra merak edecekler için ne işe yaradığını ve özellikle futbolcuların ellerinde görmemizin sebebini anlattık.
İçecek, “yeşil altın”dan üretiliyor.
Ilex paraguariensis olarak da bilinen Yerba mate, “çobanpüskülügiller” dediğimiz familyadan gelen bir bitki. Özellikle Uruguay, Güney Brezilya, Bolivya, Kuzey Arjantin bölgelerinde ticari amaçlı yetiştiriliyor.
“Yerlilerin yeşil altını” olarak da adlandırılan bu bitki; içeriğinde magnezyum, manganez ve potasyum barındırıyor. Kullanım amacı ise kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Yetiştirilen bölgelerde, bizdeki Türk çayı neyse onlar için de o kadar sıradan bir içecek olabiliyor.
Yerba mate’in özellikleri:
- Kolesterolü düşürme
- Kalp sağlığını iyileştirme
- Strese iyi gelme
- Beyin aktivitesini düzenleme
- Enerji verme
- Agresyonu azaltma
- Kas gerginliklerini gevşetme
Futbolcular, maçtan önce ihtiyaçlarını bu içecekle gidermeye çalışıyor.
Bitkinin tüm bu faydalarını düşününce; maçlardan önce ve maç sırasında stresli olan, kaslarını gevşetmeye ihtiyaç duyan, sinirlerinin yatışması gereken ve enerjiye ihtiyaç duyan futbolcuların Yerba mate içmesine şaşırmamak gerek.
Bazı futbolcular yalnızca maçtan önce değil; günlük hayatlarında ve antrenmanlarda da bu gizli silahı tüketerek kondisyonlarını daha iyi bir seviyeye taşıyor.
Ellerinde Yerba mate görebileceğiniz diğer futbolcular:
Antione Griezmann
Paul Pogba
Darwin Nunez
Luiz Suarez
Mauro Icardi
Demek ki sırrını buna borçluymuş!