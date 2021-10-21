Galatasaray, bu akşam saat 22:00'de karşılaşacağı Lokomotiv Moskova'nın geçtiğimiz günlerdeki göndermesine cevap verdi. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'ya verdiği cevapta, Squid Game'in "yönetici"si yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi olan Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'a yönelik Squid Game temalı göndermesinden bahsetmiştik. Futbol kulübünün sosyal medya yöneticileri, fenomen hale gelen dizinin üçüncü bölümünde görünen kurabiyeler üzerinden Galatasaray'a gönderme yapmıştı. Şimdiyse bu göndermeye Galatasaray'dan cevap geldi.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Squid Game'deki "yönetici"ye atıfta bulunuldu. Gelen bir aramayı yanıtlayan yönetici, "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü. Oyun iptal..." ifadelerini kullanıldı. "BugünGünlerdenGalatasaray" etiketiyle yapılan paylaşım, binlerce etkileşim almış durumda.

İşte Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'ya verdiği cevap

UEFA Avrupa Ligi E grubunda olan Galatasaray, bu akşam saat 22:00'de Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Exxen'in yayınlayacağı karşılaşmanın futbolseverlere oldukça heyecanlı anlar yaşatması bekleniyor. Maçtan önce takımların karşılıklı göndermeleri de futbolun güzelliğini ortaya koymuş oldu.

Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'a göndermesi şu şekildeydi

Bu arada, geçtiğimiz saatlerde bazı UEFA maçları için önemli bir gelişme yaşandığını hatırlatalım. RTÜK, UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşmasının şifresiz bir şekilde yayınlanması gerektiğine hükmetti. Yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Türkiye'yi temsil ettiği maçlar, ilerleyen dönemlerde ücretsiz bir şekilde izlenebilecek...