Galatasaray, Takımın Sahaya Çıkış Marşını Taraftara Seçtirdi

Galatasaray, geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu "$GAL" isimli kripto para birimiyle bir ilki gerçekleştirdi. Kripto para biriminin geliştiricisi olan "Socios" aracılığıyla bir anket yapan Galatasaray, taraftarlara önemli bir seçim yaptırdı.

Hatırlayacağınız üzere Galatasaray, yaklaşık bir ay önce kendi kripto para birimi olan "$GAL"ı kullanıma sunmuştu. Galatasaray camiasına gönül veren taraftarlar, bu kripto para birimi aracılığıyla onlarca avantajdan faydalanacak, hatta tuttukları takım üzerinde söz sahibi olacaklardı. Şimdiyse Galatasaray, $GAL aracılığıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Birkaç yıl önce popülaritesini iyiden iyiye artıran kripto para birimleri, şu sıralar pek çok kişi tarafından bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. Merkezi para birimlerine göre sayısız avantaj sunan kripto paraların, ilerleyen dönemlerde çok daha değerli olacağı ifade ediliyor.

Galatasaray, kendi kripto para birimine sahip olan tek spor kulübü değil. Geçtiğimiz yıllarda West Ham, Atletico Madrid ve PSG gibi takımlar da kendi kripto para birimlerini oluşturdular. Kripto para birimlerinin oluşturulması ve kullanılabilmesi imkanını ise "Socios" isimli bir platform gerçekleştirdi. Söz konusu platform, sadece futbol kulüpleri için oluşturulan kripto para birimleriyle spor camialarında yeni ve etkileyici bir deneyim sunuyor.

Socios, hizmet verdiği kulüplerin taraftarları için önemli imkanlar sağlıyor. Bu imkanlardan bir tanesi de takımlarla ilgili çeşitli seçimler yapılabilinmesi. Taraftarlar, Socios'un internet sitesi ve mobil uygulamalarını kullanarak kendilerine yöneltilen soruları cevaplayabiliyorlar. Oylama sonucunda alınan kararlar, takımlar tarafından hayata geçiriliyor. Galatasaray da bu özellikten faydalanarak Türkiye'de ilk kez kripto parası aracılığıyla taraftarlarına bir seçim yaptırdı.

Galatasaray'ın taraftarlarına yaptırdığı seçim, futbolcuların Türk Telekom Stadyumu'na çıkarken çalacak olan marştı. Bu bağlamda taraftarlar, çeşitli alternatifler arasından bir tanesini seçtiler ve takımlarının resmi sahaya çıkış marşını belirlemiş oldular. Yapılan açıklamalarda, taraftarların en çok "Çocukluk Aşkımsın" isimli marşı tercih ettikleri belirtildi. Galatasaray taraftarına sunulan marşlar ve aldıkları oy oranları şu şekildeydi;