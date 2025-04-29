Galaxy S25 Edge’in tasarımı, teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. Model, Samsung’un en ince amiral gemisi olarak öne çıkıyor.

Samsung’un sıradaki amiral gemisi modeli Galaxy S25 Edge hakkında merak edilen detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Galaxy S25 Edge’in hem tasarımı hem de teknik özellikleri sonunda netlik kazandı.

Samsung Galaxy S25 Edge için heyecan artıyor. Tanıtım tarihi yaklaşırken, cihazın tasarımı ve sunacağı özellikler de netleşmiş durumda. Galaxy S25 Edge, Samsung’un bugüne kadarki en ince üst segment modeli olarak dikkat çekiyor.

Merakla beklenen Galaxy S25 Edge’in tasarımı

Galaxy S25 Edge, 6.7 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. Ön tarafta 12 MP'lik bir kamera yer alırken, arka kısımda 200 MP ana sensör ve 12 MP ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Samsung, telefonun yan çerçevelerinde titanyum malzeme kullandığını, ekranın ise Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunduğunu açıkladı.

Donanım tarafında Galaxy S25 Edge, gücünü Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemciden alıyor. Telefonda 12 GB RAM bulunuyor ve 256 GB ile 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuluyor. 3.900 mAh kapasiteli batarya, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Alt bölümde ise USB-C portu, SIM yuvası, ana mikrofon ve hoparlör yer alıyor.

Samsung Galaxy S25 Edge’in resmi tanıtımı 13 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Yeni modelin Avrupa’da 1.200 ila 1.400 euro arasında bir fiyatla raflardaki yerini alması planlanıyor.