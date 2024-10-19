Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri sızdırıldı. Dört farklı renkle gelecek olan cihazın tüm alternatifleri şimdiden merak ediliyor.

Samsung'un önümüzdeki yılın başında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bu modelin dört farklı renk alternatifi ile tanıtılması bekleniyor.

Bu bilgilere göre, Galaxy S25 Ultra'nın renkleri Siyah, Mavi, Yeşil ve Titanyum olacak. Titanyum çerçeve ile donatılması beklenen telefonun özellikle Yeşil rengi, kullanıcıların ilgisini çekebilir. Samsung'un ayrıca daha fazla renk seçeneği sunma ihtimali de bulunuyor.

Yeni renk seçenekleriyle Galaxy S25 Ultra’nın öne çıkan özellikleri

Galaxy S25 Ultra, 6.8 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED 2x ekranla birlikte gelecek. Ekranda 120Hz değişken yenileme hızı ve HDR10+ desteği bulunacak. Ayrıca ekranın altına yerleştirilen ultrasonik parmak izi okuyucusu ile güvenlik de sağlanacak. Telefonun, 3nm Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 12GB veya 16GB RAM seçenekleri ve 1TB’a kadar depolama kapasitesi ile donatılması bekleniyor.

Bahsedilen renklerin dışında ekstra seçenekler sunulacak mı sorusu gündeme geliyor. Bu yeni modelde Siyah, Mavi, Yeşil ve Titanyum dışında farklı özel renklerin sunulma ihtimali oldukça yüksek. Galaxy S25 Ultra'nın sızdırılan renkleri ve özellikleri ise şimdiden merak konusu oldu.