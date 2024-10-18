Samsung'un popüler katlanabilir modelinin SE versiyonu Galaxy Z Fold 6 SE çok yakında tanıtılacak.

Samsung’un Galaxy Z Fold 6 SE modeli ilk kez geçtiğimiz hafta gün yüzüne çıkmıştı ve şimdi ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre yeni model çok yakında tanıtılabilir.

Galaxy Z Fold 6 SE'nin, orijinal Galaxy Z Fold 6'dan daha ince bir tasarıma ve daha büyük bir ekrana sahip olacağı belirtilirken, telefonun resmî olarak tanıtılacağı tarihin 21 Ekim olduğu söyleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 SE, 21 Ekim'de tanıtılacak

Sızıntı, teknoloji sektöründeki sızıntılarıyla ünlenen Ice Universe'den geliyor. Ice Universe, Samsung’un 21 Ekim'de düzenleyeceği bir etkinlik için bir davetiyeyi şahsi hesabında paylaşırken, davetiyede doğrudan Galaxy Z Fold 6 SE ile ilgili herhangi bir şey yer almıyor ancak son günlerdeki söylentilerin ardından odaklar Galaxy Z Fold 6 SE üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Gerçekleşecek etkinliğin Samsung'un geleneksel Galaxy Unpacked etkinliklerinden biri olmadığı da gelen detaylar arasında. Ek olarak Tom’s Guide’ın haberine göre Galaxy Z Fold 6 SE'nin sadece Güney Kore ve Çin'de mi satışa sunulacağı, yoksa küresel bir lansmanının yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Galaxy Z Fold 6 SE, özellikle ince ve daha büyük ekranlı bir katlanabilir telefon arayan teknoloji tutkunları için merak uyandırıcı bir seçenek olacak. Telefona dair diğer detayları geçtiğimiz günlerde aşağıda yer alan haberimizde sizlere aktarmıştık.

Peki sizin Galaxy Z Fold 6 SE'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.