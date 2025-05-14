EA'in merakla beklenen F1 video oyunu serisinin yeni oyunu F1 25 için şu ana dek paylaşılan tüm bilgileri sizler için listeledik.

EA'in zamanında Codemasters'ı satın almasından bu yana kendi bünyesinde piyasaya sürdüğü F1 serisinin yeni oyunu F1 25'in çıkış tarihine giderek yaklaşıyoruz. Popüler yarış oyunu serisi bu yılda da yepyeni içerikler ve sürükleyici bir F1 deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Her yıl oyunun kendisi kadar kapak yıldızı da merakla beklenirken, özellikle PC oyuncuları için de oyunun sistem gereksinimleri büyük önem taşıyor. Bu içeriğimizde F1 25 sistem gereksinimleri, fiyatı, çıkış tarihi ve oyuna dair daha birçok detayı sizler için listeledik.

F1 25 ne zaman çıkacak?

EA'in her yıl yaz aylarının başında veya öncesinde piyasaya sürdüğü popüler serinin yeni oyunu F1 25, bu yıl 30 Mayıs tarihinde oyuncularla buluşacak.

Oyunu daha erkenden oynamak isteyen oyuncular, hâlihazırda satışta olan Iconic Edition'ı ön sipariş verdikleri takdirde oyunu tam 3 gün erkenden yani 27 Mayıs tarihinde oynamaya başlayabilecek.

F1 25 fiyatı ne kadar?

EA standart oyun fiyatlarını 69.99 dolara yükseltmesine rağmen popüler spor oyunlarını hâlâ 59.99 dolardan satışa sunmaya devam ediyor.

F1 25 de bu oyunlardan biri ve bir süredir ön siparişe açık durumda. Peki F1 25 tüm platformlarda ne kadara satın alınabiliyor?

Steam (PC) 59.99$ Epic Games Store (PC) 2.199 TL PlayStation Store 2.900 TL Xbox Store 2.899,99 TL

F1 25 hangi platformlara çıkacak?

F1 25, yine önceki yılki seride olduğu gibi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC dâhil olmak üzere birden fazla platformda satışa sunulacak.

F1 25 Standart Edition ile Iconic Edition farkı ne?

Sürüm Bonuslar Standart Edition 5.000 Pitcoin

F1 World Starter Pack

(10.000 Cash, F1 World Kaynakları)

F1 75 Celebration Boyaması, Tulumu ve Eldivenleri Iconic Edition 18.000 Pitcoin

F1 World Bumper Pack

(50.000 Cash, Eşsiz Geliştirme Kartı,

7 Gün XP Takviyesi, F1 World Kaynakları)

F1 75 Celebration Boyaması, Tulumu ve Eldivenleri

3 Gün Erken Erişim

Lewis Hamilton Iconic Pack

F1 25 Özel Lewis Hamilton F1 World Event

F1 Time Trial Modu

2025 Sezon Boyamalarının Koleksiyonu

F3 Pilot İkonları

1 Aylık F1 TV Pro Aboneliği (Yalnızca ABD)

F1 25'te çapraz oyun olacak mı?

Evet, F1 25 platformlar arası oynamayı yani çapraz oyunu destekleyecek. Tüm platformlar arası çapraz oyun desteği sayesinde eski nesil konsollardan da birlikte oynanabilecek.

F1 25 kapak yıldızı kim?

F1 25'in Standart Edition kapağında Oscar Piastri, Carlos Sainz ve Ollie Bearman yer alırken, Iconic Edition kapak yıldızı ise Lewis Hamilton oldu.

F1 25 sistem gereksinimleri

Minimum Önerilen İşlemci AMD Ryzen 3 1200

Ryzen 5 2600X (VR)



Intel Core i5-6400

Core i5-9600k (VR) AMD Ryzen 5 2600X



Intel Core i5-9600k Ekran Kartı AMD RX 570 (8GB)

RX 590 (VR)

6700XT (RT)



NVIDIA GTX 1060 (6GB)

GTX 1660Ti (VR)

RTX 2060 (RT) AMD RX 6600XT

RX 6700XT (VR)

RX 6800 (RT)



NVIDIA RTX 2070 (+VR)

RTX 3070 (RT) RAM 8 GB 16 GB İşletim Sistemi Windows 10 64-bit 21H1 Windows 10 64-bit 21H1 Depolama 100 GB boş alan 100 GB boş alan DirectX DirectX 12 DirectX 12 Online Bağlantı Gereksinimleri <60 ms ping ile 1 Mbps'ye kadar <30ms ping ile 3Mbps'ye kadar

F1 25 ile gelecek yenilikler

Mod yenilikleri

F1 25 ile birlikte My Team modu yenilenirken, Breaking Point'in heyecan verici üçüncü bölümü de yarış dünyasında iz bırakmaları için oyunculara sunuluyor.

Yenilenen My Team modu My Team 2.0 olarak adlandırılırken, bu yenilenen modda bir Formula 1 takımının sahibi olarak kontrolü ele alıp kendi F1 hikâyelerinizi yaratabileceksiniz.

Yeni Owner Perks Sistemi, takım yönetimindeki tercih ettiğiniz alanlarda uzmanlaşmanızı ve ardından yarış hafta sonlarında iki F1 pilotundan biriyle direksiyona geçmenizi sağlıyor.

Breaking Point 3'te ise takımda kaos yaratan dramatik bir olay nedeniyle Konnersport'un varlığı tehlikede olacak. Buna karşı koyup nihayet Dünya Şampiyonluğu için iddialı konuma gelip gelemeyeceğinizi deneyim edeceksiniz.

Yeni PC özellikleri

Gerçek Zamanlı Yol İzleme : EGO'daki Yol İzleme, yarışın sürükleyiciliğini bir üst seviyeye taşıyan yepyeni, PC'ye özel, öncü bir işleme modudur.

: EGO'daki Yol İzleme, yarışın sürükleyiciliğini bir üst seviyeye taşıyan yepyeni, PC'ye özel, öncü bir işleme modudur. Işın İzleme : Yarıştaki ışın izlemeleri görsellerle F1 deneyiminizi daha derinden yaşayın.

: Yarıştaki ışın izlemeleri görsellerle F1 deneyiminizi daha derinden yaşayın. Göz İzleme Desteği : F1 aracınızla bir bütün olun. Performansınızı geliştirmek için direksiyon başındayken göz hareketlerinizi izleyin.

: F1 aracınızla bir bütün olun. Performansınızı geliştirmek için direksiyon başındayken göz hareketlerinizi izleyin. Öne Çıkan Anlar ve Tekrarlar : Klipleri video dosyaları olarak dışa aktarın, tam tekrarları kaydedin ve hatta arkadaşlarınızla paylaşın.

: Klipleri video dosyaları olarak dışa aktarın, tam tekrarları kaydedin ve hatta arkadaşlarınızla paylaşın. Sanal Gerçeklik : PC'ye özel. Yarışın heyecanını direkt kokpitin içinden hissedin.

: PC'ye özel. Yarışın heyecanını direkt kokpitin içinden hissedin. Özel Grafik Ayarları : Oyun deneyiminizi tamamen optimize edin.

: Oyun deneyiminizi tamamen optimize edin. Ekstra Kontrol Cihazı Desteği : Kontrol cihazları, direksiyonlar, pedallar ve özel donanımlar için kapsamlı destek.

: Kontrol cihazları, direksiyonlar, pedallar ve özel donanımlar için kapsamlı destek. Özel Yarış Yapılandırmaları: Topluluk tarafından oluşturulan özel yapılandırmalar ile her Grand Prix'ye yönelik dengeli yapılandırmaları bulup indirmek için Steam atölyesi özelliğini kullanın.

Oyun içi diğer yenilikler