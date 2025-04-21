Bethesda'nın gelecek ay piyasaya sürülecek yeni oyunu DOOM: The Dark Ages'ten yeni fragman yayımlandı.

DOOM serisinin merakla beklenen yeni oyunu DOOM: The Dark Ages'ten oyunun çıkışına bir aydan az bir süre kala etkileyici bir yeni fragman yayımlandı.

Bethesda'nın yayımladığı bu yeni fragman, oyunun sinematik kısmından önemli sahneler içermesinin yanı sıra oynanış tarafından da görüntüler içeriyor. Önceki fragmanlarda olduğu gibi bu fragmanda da oyunda kullanacağımız yepyeni silahları görebiliyoruz.

DOOM: The Dark Age yeni fragman

DOOM: The Dark Ages konusu

DOOM: The Dark Ages, daha önceki oldukça beğenilen DOOM (2016) ve DOOM Eternal oyunlarında yer alan hikâyenin öncesini, yani DOOM Slayer'ın öfkesinin geçmişini anlatacak.

Oyuncular DOOM Slayer olarak oynayacak ve daha önce görülmemiş, karanlık ve kötücül bir ortaçağ savaşında Cehennem'e karşı savaşacak.

DOOM: The Dark Ages çıkış tarihi

DOOM: The Dark Ages, önümüzdeki ay 15 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek.

Oyunun Premium Edition paketini ön sipariş verenler 13 Mayıs tarihinde oynamaya başlayabilecek.

DOOM: The Dark Ages hangi platformlarda olacak?

DOOM: The Dark Ages; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X platformlarında yerini alacak.

Oyun aynı zamanda ilk günden Game Pass'te bulunacak ve ekstra ücret ödemeden oynanabilecek.

DOOM: The Dark Ages sistem gereksinimleri

Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit İşlemci AMD Ryzen 7 3700X veya daha iyisi

Intel Core i7 10700K veya daha iyisi AMD Ryzen 7 5700X veya daha iyisi

Intel Core i7 12700K veya daha iyisi Ekran Kartı NVIDIA RTX 2060 SUPER veya daha iyisi

AMD RX 6600 veya daha iyisi NVIDIA RTX 3080 veya daha iyisi

AMD RX 6800 veya daha iyisi RAM 16 GB 32 GB Depolama 100 GB 100 GB

DOOM: The Dark Ages fiyatı

DOOM: The Dark Ages bir süredir ön siparişe açık durumda. PC tarafında Steam'de fiyat 49.99$ iken, Xbox mağazasında 2.350 TL fiyat etiketi bulunuyor.

Xbox'ın konsol mağazasındaki fiyat da 2.350 TL. PlayStation tarafında ise fiyat 2.299 TL olarak belirlenmiş durumda. Oyunun ilk günden Game Pass'ten oynanabileceğini de hatırlatalım.

DOOM: The Dark Ages Türkçe dil desteğine sahip olacak