Sony, PlayStation Plus’ın PC Uygulamasını Kapatıyor

Sony, PS Plus Premium abonelerinin yüzde 0,4’ünden azının aktif olarak kullandığı PC bulut akışı uygulamasını kapatacak.

Sony, PlayStation Plus’ın PC’deki bulut akışı desteğini sonlandırıyor. Uygulama sayesinde oyuncular, PlayStation konsolu satın almadan desteklenen oyunları bilgisayarlarında oynayabiliyordu. Oyunlar PC’nin kendi donanımında değil, Sony’nin sunucularında çalışıyor; görüntü internet üzerinden bilgisayara aktarılıyordu.

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Şirketin paylaştığı verilere göre PS Plus Premium abonelerinin yüzde 0,4’ünden azı bu uygulamayı aktif olarak kullanıyor. Sony de düşük kullanım nedeniyle PC uygulamasını kapatıp kaynaklarını oyuncuların daha çok tercih ettiği hizmetlere ayırma kararı aldı.

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PC’den bulut üzerinden oynamak için son tarih 10 Aralık

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Sony’nin resmî blogunda yayımlanan açıklamaya göre uygulama, 10 Aralık 2026’da kullanımdan kaldırılacak. Bu tarihten sonra Premium aboneliği devam eden kullanıcılar da uygulama üzerinden oyun oynayamayacak.

PC bulut akışında başladığınız bir oyunu yine bu uygulamada bitirmek istiyorsanız yaklaşık bir ayınız var.

Remote Play neden kapanmıyor?

PC’de kullanılabilseler de PlayStation Plus bulut akışı ile PS Remote Play aynı hizmet değil. Bulut akışı için konsol gerekmiyor; oyunu Sony’nin sunucuları çalıştırıyor. Remote Play’de ise kendi PS4 veya PS5’inize bağlanıyor, konsolunuzda çalışan oyunu bilgisayarınızdan oynuyorsunuz.

Kapatılan, Sony’nin sunucularından doğrudan PC’ye oyun aktaran uygulama. Kendi konsolunuza Remote Play ile bağlanmayı sürdürebileceksiniz. PS4 ve PS5 üzerindeki mevcut PlayStation Plus abonelikleri de bu karardan etkilenmiyor.

Bu özellik için Premium’a abone olanlara indirim yapılacak mı?

PC’de bulut üzerinden oyun oynamak için Premium’a abone olanlar, ücretini ödedikleri paketteki bir özelliği kaybedecek. Özellikle konsolu olmayan ve aboneliğini bu amaçla kullananlar için uygulamanın kapanması önemli: Abonelikleri sürse bile bu yolla oyunlara erişemeyecekler.

Sony, buna karşılık Premium ücretlerinde indirime gidileceğini duyurmadı. PC kullanıcılarına özel bir telafi sunulup sunulmayacağı da henüz belli değil.