Kar Yağışı Nedeniyle 50 İlde Okullar Tatil Edildi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, tam 50 ilde okulların tatil olmasına yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen okulların yarın açılıp açılmayacağı da şimdilik belli değil. İşte okulların tatil edildiği o kentler...

Bir süredir kuraklıkla mücadele eden Türkiye'ye kış sert geldi. Türkiye'nin dört bir yanı karla kaplanırken bu kentlerde hayat durma noktasına geldi. Yetkilileri teyakkuza geçiren yoğun kar yağışı, toplam 50 ilimizde okulların tatil edilmesine yol açtı. Bugün milyonlarca öğrenci, kar yağışları nedeniyle tatil yapacak. Peki o iller hangileri?

Türkiye geneline yayılan kar yağışı, etkisini dün sabah itibarıyla göstermeye başladı. Bir yandan Doğu Anadolu diğer yandan Marmara derken Türkiye'nin neredeyse her noktasına kar düştü. Gaziantep gibi bazı illerde kabusu yaşatan ve insanları saatler boyunca mahsur bırakan yoğun kar yağışı, yalnızca öğrencileri sevindirmiş gibi görünüyor.

Okulların tatil edildiği kentler (19 Ocak 2022)