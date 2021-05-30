NVIDIA RTX 3080 Ti ve RTX 3060 LHR, Madencilik Testine Girdi

Ekran kartı krizine çözüm bulmak için LHR teknolojisini ortaya çıkaran ve bu konuda iddialı olan NVIDIA'nın yeni ekran kartları olan GeForce RTX 3060 LHR ve GeForce RTX 3080 Ti'ın kazma testi sonuçları açıklandı.

Son zamanlarda gerek ekran kartı stok sorunları gerekse buna bulduğu çözüm yollarıyla adından çokça söz ettiren NVIDIA, GeForce RTX Lite Hash Rate (kısaca LHR) adını verdiği güncellenmiş ekran kartlarını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Bu yeni ekran kartlarının LHR özelliklerini limitlerine kadar zorlayıp zorlamayacağı ve ne kadar etkili olacakları birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu hafta Çinli donanım üreticisi Zotac tarafından üretilen bir GeForce RTX 3060 LHR ve henüz sadece tanıtımı hakkında ipuçları verilen GeForce 3080 Ti, Ethereum kazmak için kullanılarak NVIDIA'nın LHR teknolojisinin sınırları zorlandı.

LHR ne kadar etkili?

Çin merkezli teknoloji sitesi Expreview tarafından yapılan testte, sadece Çin’de satılan Zotac GeForce RTX 3060 LHR Apocalypse GOC ekran kartında, 119 W güç ile 20-22 MHps gibi bir oran elde edildi. Bu oran sıradan GeForce RTX 3060 ekran kartının yarısı olmakla birlikte normal ekran kartlarında hemen devreye girmeyen kazma sınırlayıcısı, LHR destekli kartta hemen devreye girdi.

Yapılan testte yeni GeForce RTX 3060 LHR ekran kartının oyunlarda, sıradan RTX 3060 ile birebir aynı performansı verdiği ortaya çıktı.

NVIDIA'nın tanıtılmayı bekleyen GeForce RTX 3080 Ti kartları resmi olarak LHR ailesinin bir parçası olmasa da içinde bu teknoloji bulunacak. GeForce RTX 3080 Ti ekran kartının henüz oyun performansları bilinmese de Twitter üzerinde bir kullanıcı, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da RTX 3080 Ti kartının Ethereum kazma sonuçlarının paylaşıldığını belirtti. Bu sonuçlara göre RTX 3080 Ti, 299 W güç ile 58 MHps kazma oranı veriyor. Bu oran GeForce RTX 3090’ın verdiği sonucun neredeyse yarısı.

NVIDIA'nın LHR teknolojisi, ekran kartı seri numarası, yazılım ve sürücü kombinasyonu ile çalışıyor. Şu ana kadar hiç kimse LHR sınırlamasını kaldıramadı. Zaten piyasa çok fazla LHR destekli ekran kartı da yok. Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir.

Sizce LHR teknolojisi gerçekten ekran kartı krizini bitirebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.