Son dönemde teknolojinin hızlı gelişme nedeniyle firmalar artık yatırımlarını bambaşka bir teknolojik trende doğru yönlendiriyor. Tüm geleceği şekillendirecek 10 büyük teknoloji şimdiden belli oldu.

COVID-19’un hayatımıza girmesiyle beraber tüm dünyada dijitalleşme hızı 10x olma yolunda ilerliyor. Bununla beraber daha önce dijital veri analistlerinin dünyada dijitalleşmeyi önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşeceğini düşünüyorlardı. Ancak pandeminin etkisiyle bu süreç daha erken başladı.

Cambridge Analytica’nın veriyi yorumlaması ve kullanımının ortaya çıkmasının ardından birçok firma kişiselleştirilmiş veri analizinin ne kadar değerli olduğunu anladı. Bununla beraber data yorumlama ve öğrenme aslında sandığımızdan çok daha değerli. Şimdilerde tüm dünya veri yorumlama için teknoloji geliştirirken, dijitalleşmiş hayatlarımızı bir üst noktaya taşıyacak 10 büyük teknoloji bulunuyor. Gelin bu teknolojileri beraber inceleyelim.

Dünyayı değiştirecek ve geleceği inşa edecek 10 teknoloji

Mobil ve giyilebilir cihazlar Robotik süreç otomasyonları (RPA) Nesnelerin interneti (IoT) Blockchain 5G Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi Edge computing Sanal ve artırılmış gerçeklik Siber güvenlik Kuantum hesaplamaları

#1 Mobil ve giyilebilir cihazlarda artış

2021 yılından itibaren artan mobil cihaz sayısı geleceği şekillendirecek. Neredeyse herkesin cebine giren akıllı telefonlar “multi-tasking” yani çoklu fonksiyon işlevselliği sayesinde bilgisayarların yerlerini almaya başladı. Mobil cihazlar sektörü hem teknoloji hem de yazılım alanında büyük bir yatırım kaynağı olma yolunda ilerliyor.

Bununla beraber robotik ve sibernetik giyilebilir cihazlar sayesinde de artık hayatımız ciddi değişimlere uğramaya başlıyor. Özellikle robotik protez üretimlerindeki artış sayesinde insanlık için “engeller” ortadan kalkacak. Bu noktada giyilebilir cihaz teknolojilerinde ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.

#2 Robotik süreç otomasyonları (RPA) iş süreçlerini otomatikleştirecek

Endüstri 4.0’ın en önemli parçası RPA dediğimiz robotik süreç otomasyonları. AI ve machine learning sayesinde RPA neredeyse tüm endüstriyi daha hızlı hale getirecek. Bu nedenle hemen her teknoloji firması tüm iş süreçlerini otomatikleştirme yönünde ilerliyor. Gelecekte tarafımıza gelen e-mailler bile eğer istersek RPA yazımları sayesinde otomatik cevaplanabilecek.

Tüm dünyada birçok mesleğin otomatikleştirilip yeni iş sektörleri oluşturulması bekleniyor. Bu konuda evet “işçi sınıfı” gibi bir sınıf fabrikalarda kalmayabilir. Ancak bu noktada RPA mühendisleri ve teknikerlerinin ortaya çıkması bekleniyor. Yazılım mimarları, mühendisleri ve geliştiriciler bu konuda büyük değer kazanacaklar.

#3 Nesnelerin interneti (IoT) tüm dünyayı birbirine bağlayacak

Akıllı evler

Akıllı ev cihazları

Akıllı araçlar

Akıllı telefonlar

Bilgisayarlar

Akıllı saatler

Akıllı gözlükler

Yıllardır Apple ekosistemi aslında bu teknoloji için oldukça büyük bir alt yapı oluşturdu. Düşünün ki tüm akıllı cihazlarınız senkron çalışıyor ve hepsinin birbirinden haberi var. Şu anda aslında pek çok açıdan bu ekosistem yavaş yavaş kurulmaya başladı. Cihazların her birinin senkron çalışması ve verinizi tek bir yerde toplaması kadar harika bir şey olamaz.

Burada tek sorun siber güvenliği sağlamak. Bu konuda da 2021 sonrasında ciddi gelişmeler yaşanması bekleniyor. Wi-Fi üzerinden birbirine bağlanacak her cihaz ciddi bir güvenlik açığı oluşturabilir ama bu noktada da yeni şifreleme türlerinin ortaya çıkması oldukça mümkün.

#4 Blockchain

Kredi kartı teknolojileri

Ulusal oy verme işlemleri

Ulusal anket çalışmaları

Silah teknolojileri

Güvenlik teknolojileri

Blockchain denince aklınıza ilk kripto para geliyorsa sakın gelmesin. Blockchain’ler geleceğin teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Yukarıda yazdığımız birçok alanda artık Blockchain teknolojisinin kullanılacağı ve değiştirilemez veriler ışında daha doğru bilgilere ulaşacağımız kesin gibi. Örnek vermek gerekirse; Ulusal bir seçimde Blockchain teknolojisi üzerinden oy verme sistemi kurarsanız “asla seçim sonuçlarını değiştirme” şansınız olmaz. Seçim sayımlarında hata yapamazsınız.

Silah teknolojilerinde de geliştirdiğiniz teknolojiyi Blockchain’le şifreleyebilirsiniz. Çok doğru anket çalışmaları yaparsınız, güvenlik protokollerinizi arttırırsınız ve kredi kartınız çalınsa bile içinden çekilen paranın kime gittiğini görebilirsiniz. Aslında Blockchain geleceği nasıl şekillendiriyor fark ettiniz mi?

#5 Bağlantıları bir üst noktaya taşıyacak 5G

Herkesin 5G sayesinde beyin dalgalarının kontrol edilebileceği gibi fantastik bir düşünce içinde yer aldığı dünyada 5G aslında büyük bir öneme sahip. Bulut teknolojileri kullanımında devrim niteliğinde olan 5G sayesinde belki de oyun oynamak için iyi bilgisayarlara ihtiyacımız kalmayacak. GeForce Now, Stadia vb. gibi birçok oyun platformunu rahat rahat kullanabileceğiz.

Bununla beraber veri transferi konusunda da 5G ile büyük bir devrim yaşanması bekleniyor. 3 ve 4G ile mevcut veri bandımız daha fazla genişleyecek. Tüm dünyada bu gelişmeler sayesinde artık herhangi bir ortamda çok rahat çalışıp, internet problemi çekmeden verilerimizi transfer edebileceğiz.

#6 Yapay zeka ve makine öğrenimi tüm dünyayı bir üst seviyeye taşıyacak

Dünyadaki teknoloji devlerinin tamamı son dönemde tamamen Yapay zeka ve makine öğrenimi yolunda ilerliyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde aslında devrim niteliğinde saydığımız 10 teknolojinin tamamı muazzam bir senkron içinde çalışmaya başlayacak. Makine öğrenimi bu konuda gerçekten büyük önem arz ediyor.

Düşünün ki bir öğrencisiniz, yıllara dağılmış başarımlarınızın tamamını görmeye ihtiyacınız var ki gerçekten meslek seçimi konusunda doğru tercih yapın. Makine öğrenimi sayesinde kariyer planlamanızı yapabilirsiniz. Yapay zeka da makine öğrenimini yorumlayarak sizin için en doğru tercihleri sıralar. Böylelikle “başarılı olamadığım mesleği seçtim” deme şansınız ortadan kalkar. Bu sadece minicik hatta mikron seviyesinde bir örnek.

#7 Edge Computing

Dünyanın neresinde olursanız olun, Edge Computing sayesinde tüm dünyadaki dataya kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bulut topolojinin gelişmesi sayesinde artık her yer birbirine çok yakın hale geldi. Eskiden tek bir sunucu üzerinden Amerika’dan veri çekmeye çalışırken saatler harcarken şimdi aynı veriyi bize en yakın yüzlerce kaynaktan aynı anda indirip, bilgisayarımızda birleştiriyoruz.

Edge Computing bu konuda gerçekten mikro ölçeklere bölünmüş dataya erişimimizi oldukça kolaylaştıracak. IoT teknolojileri için oldukça kıymetli bir teknoloji olan Edge Computing geleceğin ağ yapısını şekillendiriyor. Gelecekte genişleyen teknoloji dünyasının mimarı Edge Computing olacak.

#8 Sanal ve artırılmış gerçeklik

Apple

Microsoft

Samsung

Qualcomm

Xiaomi

Huawei

Google

Dikkat ettiniz mi bilmiyoruz ancak son dönemde birçok teknoloji devi karma gerçeklik ve AR konusunda ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bir dönem ortaya çıkan akıllı gözlükler sönmüştü. Bu günlerde tekrar gündeme alınan bu konudan anladığımız şu; sanal ve artırılmış gerçeklik gelecekte en çok kullanacağımız teknoloji olacak.

Özellikle son dönemde çıkacak olan karma gerçeklik gözlükleri bize; “çalışma ortamlarının eve taşındığı, 3 boyutlu dünyanın ve mimarinin daha erişebilir olacağı” konusunda ciddi bilgi veriyor. Hatta öyle ki şu anda kullandığımız monitörler yerine 2022 yılından itibaren sadece gözlük kullanabiliyor olacağız. Hemen hızlı bir örnek daha verelim; “Çin Hava Kuvvetleri savaş uçakları için artık akıllı gözlük kullanıyor.” Uçağın altında yer alan kamera doğrudan pilotun gözlüğüne bağlı böylelikle pilot bombalayacağı yeri net olarak görme fırsatı buluyor. Iron Man teknolojisi gerçekleşmeye çok yakın gibi ne dersiniz?

#9 Tüm bu teknolojiyi güvenle işletmek için: Siber Güvenlik

Yukarıda yazdığımız gibi gelişen tüm bu teknolojiyi güvenle işletmek için siber güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyacağız. Gerçekten herhangi bir açıkta oldukça zor günler yaşayabileceğimiz kesin gibi. Bu nedenle siber güvenlik bu büyük ekosistemin en önemli parçası olacak.

Gelecekte siber güvenlik uzmanlarının değeri daha çok anlaşılacak diyebiliriz. Özellikle son dönemde yaşanan Yemek Sepeti, Facebook, Linkedn’in hacklenmesini hatırlayın ya da Qualcomm modemlerde ortaya çıkan büyük güvenlik açığını. Teknoloji ne kadar gelişirse bunun güvenliğini sağlaması gereken insana ihtiyaçta o kadar artıyor.

#10 Kuantum hesaplamaları

Ortada bu kadar veri varken, bu veriyi işleyecek öğrenecek ve hesaplayacak cihazlar elbette kuantum bilgisayarları olacak. Bu nedenle 2021 sonrasında kuantum bilgisayarlarının kullanım oranlarında ciddi bir artış bekleniyor. Küresel çapta kuantum hesaplama işlemlerinin yapılacağı ve bu pazarın da gerçekten büyüyeceği tahmin ediliyor.

Bu noktada yine şu an için en büyük yatırımı Google ve Amazon yapıyor. Yakında iki firmanın da kuantum hesaplama hizmeti vermesi söz konusu olabilir. Tüm dünyadan Google ve Amazon’a akacak verilerin hesaplanması ve işlenmesi konusunda ciddi bir bulut teknolojisi kurulabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Geleceğin teknolojileri yeni iş kollarını doğuracak. Sizce biz bu noktada nerede olacağız? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.