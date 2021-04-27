Sony'nin yeni bir yapay zeka geliştirmek için çalıştığı açığa çıktı. Bir patentle ortaya çıkan gelişme, Sony'nin bir oyunseveri taklit etmeye odaklanan yapay zeka geliştirmek istediğini gösteriyor. Peki Sony, neden böyle bir yapay zekaya ihtiyaç duyuyor?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni bir yapay zeka algoritması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir patent ile tespit edilen algoritma, oyunseverleri yakından ilgilendiriyor olsa da biraz kafa karıştırıcı. Zira bu yapay zeka, bir oyunseverinin hareket ve oyun algısını taklit ederek, o oyuncu yerine oyun oynayabiliyor. Peki böylesi bir yapay zeka geliştirildiğinde, bizim oyun oynanamıza gerek kalmamış mı olacak?

Yapay zeka algoritmasına ilişkin belgelerde yer alan bilgiler kafa karıştırıcı olsa da Sony'nin asıl amacı, muhtemelen kullanıcıların bir oyun oynarken kendilerinin yemeğe dalıp bu yapay zekanın oyun oynamasını sağlamak değil. Elbette şirket, söz konusu yapay zeka ile ilgili net bir açıklama yapmıyor ancak ufak bir beyin fırtınası, bu tür bir yapay zekanın ne gibi alanlarda kullanılabileceğinin anlaşılabilmesini sağlıyor.

Yapay zeka büyük ihtimalle, geliştiriciler için tasarlanıyor

Mantık çerçevesi içinde düşündüğümüzde Sony'nin, bu yapay zeka algoritmasını geliştiriciler için tasarladığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Çünkü şirket, bu tür bir yapay zeka ile hem kendinin hem de diğer oyun geliştiricilerin test aşamasında olan oyunlarını, gerçek oyuncuların davranış ve yaklaşımları ile test edebilir. Böylelikle gözden kaçan hata ve diğer hususlar, çok daha kolay bir şekilde tespit edilebilir.

Sony'nin hazırladığı bir patent ile anlattığı yapay zeka algoritmasının ne işe yaracağı şu an için bilinmiyor. Aslında bir gün böyle bir algoritmanın yayınlanıp yayınlanmayacağı da bilinmiyor. Ancak söz konusu patent belgeleri, Sony'nin bazı şeyler üzerinde çalıştığının açık bir göstergesi. Bakalım bu teknoloji, bir gün oyunseverler yerine oyun oynamaya mı hizmet edecek yoksa karşımıza çok daha hatasız oyunlar mı çıkacak.