Geçmişten günümüze birçok dahi, düşünür ve girişimci, insan hayatını kolaylaştırmak adına teknolojik fikirler üretti ve icatlarda bulundu. Biz de 21. yüzyıl içerisinde dünyanın gelecek yıllarında tüm gidişatını değiştirebilecek icat ve teknolojik fikirler derlemesinden oluşturduğumuz listemizde neler var dilerseniz beraber göz atalım.

Dünyanın bilinen tarihinin başından itibaren insanoğlunun içinden birkaç dahi, düşünür veya girişimci, insanlığın hayatını kolaylaştırmak adına teknolojik fikirler üretti. Teknolojik fikirler deyince kesin olarak aklınıza ultra fütüristtik bir konsept gelmesine gerek yok zira tarak bile basit bir obje olmasına rağmen insan hayatını kolaylaştıran bir ürün.

Sürekli gelişen bu dünyada insanların çeşitli ihtiyaçları doğuyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için günümüzdeki girişimciler, düşünürler ve bilim insanları akıl almaz veya çok basit projelerle karşımıza çıkıyor. Herkes için internetten tutun görme engelli insanlar için robot rehber köpeklere kadar birçok projeyi için teknolojik fikirler listemize gelin beraber göz atalım.

Geleceğe şekil verebilecek teknolojik fikirler:

Elektronik rehber köpekler

Terle çalışan akıllı saatler

Kendi kendini sağlamlaştıran ‘Canlı Beton’

Canlı robotlar

Herkes için internet

Kanseri teşhis eden ‘Akıllı’ iğneler

10 dakikada tam şarj olabilen araba aküleri

Akıllı yiyecek etiketleri

Havada süzülen çiftlikler

Otonom tırlar

Elektronik rehber köpekler

Loughborough Üniversitesi’ndeki bir öğrenci, gerçek bir hayvana bakıcılık yapamayacak olan görme engelli kişilere yardımcı olması adına ‘Robot Rehber Köpek’ isimli bir proje tasarladı. Anthony Camu tarafından tasarlanan ürün, gerçek bir rehber köpeğin görevlerinin aynısını yapabiliyor, kişinin gitmesi gereken mekâna giden en güvenli yolu gerçek zamanlı verilerle hesaplıyor ve yürüyüşe başlıyor.

Adını titan görüş tanrıçasından alan Theia isimli cihaz, taşınabilir ve muhafaza edilebilir bir el cihazı boyutunda tasarlanmış ve insanlara sınırlı miktarda veri girdisi ile dış mekân veya iç mekânlarda rehberlik ediyor.

Terle çalışan akıllı saatler

Glasgow Üniveristesi’ndeki mühendislik öğrencileri, enerji depolayan ve geleneksel pillerde bulunan elektrolitleri insan teri ile değiştiren yeni bir tür süper kapasitör geliştirdiler. Teknolojik fikirler arasında ilginç bir yere sahip olan bu akıllı saat, 20 mikrolitre kadar az bir sıvı ile tam şarj kapasitesine ulaşabiliyor ve 4.000 kadar bükülme dayanıklılığına sahip.

Süper kapasitörün elektrotu görevi gören ince bir polimer tabakasına polyester selüloz kumaş kaplayarak çalışan akıllı saat, saati giyen kişinin terini emiyor ve terdeki pozitif ve negatif iyonlar polimerin yüzeyiyle etkileşime girerek enerji üretiyor.

Kendi kendini sağlamlaştıran ‘Canlı Beton’

Colorado Boulder Üniversitesinde görev yapan bilim insanları kum, jel ve bakteri kullanarak ‘Canlı’ bir beton geliştirdiler. Araştırmacılar, bu yapı malzemesinin yapısal yük taşıma işlevi olduğunu, kendi kendini sağlamlaştırabildiğini ve sudan sonra dünyada en çok tüketilen ikinci malzeme olan betondan daha çevre dostu olduğunu belirtiyorlar. Buna ek olarak bu beton türünün kendi çatlaklarını giderebileceğini, havadan tehlikeli toksinleri emebileceğini de söylüyorlar.

'Canlı' robotlar

Kurbağa embriyolarından elde edilen kök hücreler kullanılarak yapılan mini hibrit robotlar, bir gün insan vücudunun içinde ilaca ihtiyacı olan belirli alanlara ulaşmak veya okyanuslardaki mikroplastikleri toplamak için kullanılabilir. Vermont Üniversitesinde bilgisayar mühendisi ve robotik uzmanı olan Joshua Bongard, bu hibrit robotlar için ‘yaşayan makineler’ tabirini kullanıyor: “Onlar ne geleneksel bir robot ne de bilinen bir hayvan türü. Onlar yeni bir canlı sınıfı, programlanabilir bir organizma.”

Herkes için İnternet

Yeni dünya düzeninde insanlar internetsiz yaşayamaz duruma geldi. Ancak dünya nüfusunun sadece yarısı kadarının internet ağına erişimi mevcut. Diğer yarısının internet bağlantısının olmaması birçok ekonomik ve sosyal nedenlere bağlanabilir ancak sonuç olarak her insan bağlantıya sahip değiller. Bu sorunun çözümü için Google, SpaceX ve Hiber şirketleri çalışmalara başladı.

Google, interneti erişilemez alanlara ulaştırmak için helyum balonları kullanma projesi geliştiriyor. Hiber, Dünya’nın alçak yörüngesine ayakkabı kutusu büyüklüğünde mikro uydular gönderme peşinde. SpaceX ise Dünya’nın dört bir yanına internet ağı sağlayabilecek uydular göndermeye başladı ve ucuz bir fiyat etiketiyle herkese internet ulaştırma gibi bir hedefleri var.

Kanseri teşhis eden ‘Akıllı’ iğneler

Exeter Üniversitesindeki bilim insanları, teknolojinin özellikle lenfoma erken teşhisinde yardımcı olabileceğine inanıyor. Bunun için bir proje geliştiren bilim insanları geliştirdikleri bu ‘akıllı’ iğne ile Raman spekstroskopisi tekniğini kullanarak vücudun incelenen bölümünde düşük güçlü bir lazer uyguluyor ve moleküler değişiklikleri saptadığında renk değiştiriyor.

10 dakikada tam şarj olabilen araba bataryaları

Elektrikli arabaların gün geçtikçe artması ve gelecekte daha çok yayılacak olması, elektrik ihtiyacını ve elektrikli arabaların bataryalarının daha hızlı şarj olmasını gerektirecek. Bu nedenle bilim insanları, 10 dakika boyunca 60 derece ısıya tabi tutulup tekrar oda sıcaklığına indirgenen ve bu sayede tam şarja ulaşabilen bataryalar geliştirmeye başladı. 60 derecede bataryalar zarar görmüyor.

Akıllı yiyecek etiketleri

Aslen görme engelli insanlar için geliştirilmiş olan akıllı etiket, ürüne ilk dokunulduğunda yumuşak bir şekilde hissettiren ancak ürünün son kullanma tarihi geçtikçe sertleşen bir yapıya sahip. Artı olarak içindeki herhangi bir protein bazlı gıda ile aynı oranda sertleştiği için bu akıllı etiketler, ürünlerin üzerine basılan son kullanma tarihinden daha doğru bir sonuç veriyor.

Havada süzülen çiftlikler

Birleşmiş Milletler, 2050 yılına kadar dünyanın nüfusuna 2 milyar kişi daha ekleneceğini öngörüyor, dolayısıyla küresel gıda talebinin %70 artacağı tahmin ediliyor. O yıllara kadar insanlığın %80’inin büyük şehirlerde yaşayacağını varsayan Javier Ponce isimli bir mimar, yılda 1,7 ton balık ve 8,1 ton sebze üretebilecek havada süzülen çiftlikler projesine başladı. Bu projeyi teknik olarak şehir içinde bulunan kocaman bir sera olarak düşünebilirsiniz.

Otonom tırlar

Özellikle Tesla model araçların kendi kendini sürebilme yetisine sahip olması, yani otonom olmaları insanları gelecekte böyle çok daha fazla araç olabileceğine inandırdı ve bunun gerçek olma ihtimali de çok yüksek. Mercedes ve Peloton gibi bu fikir üzerine çalışan şirketler, şehirler arası ikmal teslimatı yapan yük tırlarının otonom olacağını ve bu sayede gönderilmek istenilen ürünlerin daha hızlı gönderilmesinin sağlanmasını hedefliyor.

Böylelikle Geleceğe Şekil Verebilecek Teknolojik Fikirler listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi / önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.