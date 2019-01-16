  • George R. R. Martin'in Nightflyers Romanı Netflix'e Geliyor

George R. R. Martin'in Uzayda Geçen Bilim Kurgu Romanı Nightflyers Çok Yakında Netflix'e Geliyor (Video)

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Netflix'e oldukça ilgi çekici yeni bir bilim kurgu konulu yapım geliyor.

Aylık abonelik üzerine dayalı yayın platformu Netflix; kullanıcılarına sunduğu uçsuz bucaksız dizi ve film arşiviyle bir kere girdiğinizde içinden çıkamadığınız, bir diğer deyişle kendinizi izlemekten alamadığınız bir platform haline geldi. Yeni bir bilim kurgu yapımıyla bizleri karşılayan Netflix, 1 Şubat'ta George R. R. Martin'in 'Nightflyers' romanının ilk sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor.
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2093 yılında geçecek olan roman uyarlaması dizi, Nightflyer uzay mekiğinin ekibinin yaşadıklarını konu alacak. George R. R. Martin'in orijinal olarak 1980 yılında yazdığı bu romanı "Uzayda manyaklık" olarak tanımlamasından da anlaşıldığı üzere Netflix'in yeni yapımı Nightflyer'da işler hiç de yolunda gitmeyecek. 
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Netflix'in genelde yaptığı gibi, George R. R. Martin'in Nightflyers romanının uyarlaması Nightflyers'ı da tek seferde bütün sezon şeklinde yayınlaması bekleniyor. Stranger Things ve Black Mirror'dan sonra Netflix'de oluşan bilim kurgu boşluğunun yerini Nightflyers'ın dolduracağı tahmin edilirken, bilim kurgu hayranlarının diziyi bir izleyişte bitireceği düşünülüyor. Nightflyers dizisi 1 Şubat'ta Netflix'de izlenebilir durumda olacak.
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Kaynak : https://www.engadget.com/2019/01/16/netflix-nightflyers-release-date/
Etiketler: netflix, uzay, Nightflyers
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