Geri Dönüşüm Kutularına Atmamamız Gereken 13 Madde

Günümüzde dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden olan geri dönüşüm, gittikçe daha fazla insan tarafından benimseniyor. Biz de bu gelişmeye destek olmak isteyenleri bilinçlendirmek için bu yazımızda geri dönüşüm kutularına atmamanız gereken şeyleri derledik.

Sanayilerdeki üretimde kullanılan fosil yakıtlar ve kullanımın hemen ardından doğaya atılan ve zararlı etkilerini orada gösteren plastikler yüzünden gündemimizde maalesef çevre kirliliğine dair haberler sıkça yer alıyor. Söz konusu kirliliğin sona ermesi için de sürdürülebilirlik alanında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bunun en büyük örneği de geri dönüşüm olarak karşımıza çıkıyor. Bizleri tükettikçe yenilerini ürettiğimiz bir sistemden alıp tükettiklerimizi tekrar kullanılabilir hâle getirdiğimiz bir sisteme yerleştirmeyi hedefleyen geri dönüşüme katkı sağlamak için en basit yöntemin geri dönüşüm kutuları olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu kutulara atmamanız gereken şeyleri biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım.

Geri dönüşüm kutularından uzak tutmanız gereken şeyler:

Tek kullanımlık tabak ve bardaklar

Hijyenik kağıtlar

Pizza kutuları

Strafor ambalajlar

Hediye ambalajları ve bantları

Isıya dayanıklı cam malzemeler

Pencere camları

Boya ve antifriz paketleri

Elektrikli süpürge ve evcil hayvan atıkları

Piller ve ilaçlar

Naylon ambalajlar

Oyuncaklar

Ampuller ve floresanlar

Tek kullanımlık tabaklar ve bardaklar:

Çoğunlukla Starbucks gibi yerlerde karşımıza çıkan bu tür tabak ve bardak gibi ürünlerin iç kısımlarında plastik bulunduğundan geri dönüştürülemezler. Farklı bir yerde toplanmaları ve ayrı işlemlerden geçmeleri gerekir.

Tuvalet kağıdı, peçete gibi hijyenik kağıtlar:

Kirlenmiş hijyenik kağıtların geri dönüşümü mümkün değildir. Bu sebeple makyaj temizleme mendillerinden bebek bezlerine, kağıt havlulardan ıslak mendillere birçok kirlenmiş hijyenik kağıt, geri dönüşüm kutuları yerine çöpe atılmalıdır.

Hâliyle yemekle temas etmiş olan pizza kutuları:

Pizza kutuları yağ ile temas ettiğinden geri dönüştürülmeleri oldukça zorlaşır. Bunun sebebiyse geri dönüştürülme sırasında kağıdın ısıl işlem yerine su ve mürekkep çözücü kimyasallarla baş başa kalmasıdır. Bu işlem de yağ ve yemek artıklarını kağıttan ayırmadığından bu malzemeler de geri dönüşüm kutularından uzak tutulmalı.

Hazır yemek sunumlarından aşina olduğumuz strafor ambalajlar:

Ana maddesi petrol olan strafordan yapılan bu ürünler, kullanılıp kullanılmamaları fark etmeksizin bildiğimiz geri dönüşüm kutularından uzak tutulmalıdır. Plastik içeren karton bardaklarda olduğu gibi ayrıca toplanmaları ve geri dönüştürülmeleri gerekir.

Hediye paketleri gibi plastik içeren kağıt ambalajlar ve bantlar:

Bu ürünlerin geri dönüşüme gitmemesi de tahmin edebileceğiniz üzere plastik barındırıyor olmalarından kaynaklanıyor. Hediye paketlemek için kullandığımız bantlarda, ambalajlarda ve bazı plastik içeren zarflar bu sebeple geri dönüşüm kutularından uzak tutulmalı.

Filmli camlar, aynalar ve ısıya dayanıklı olan diğer cam malzemeler:

Elde edilen camı işlemlerden geçirerek yapılan bu malzemeler de geri dönüştürülemez. Aynalarda camın arkasında yansıtıcı bir kaplama bulunur.

Pencere camları:

Pencere camları, yapım aşamasında farklı kimyasallarla işlenir. Geri dönüştürülmeye çalışıldığında ise makinelere zarar verme potansiyelini taşıyorlar. Kırık camların çalışanlar için tehlike oluşturacağını da atlamamak lazım.

Boya ve antifriz gibi kimyasalların paketleri:

Plastikten yapılan şişelerde taşınan boya, antifriz ve benzin gibi toksik maddeler, bu maddelerin geri dönüşümünü engeller.

Elektrikli süpürge atıkları ve evcil hayvan kumları:

Geri dönüşümle pek de ilgisi olduğunu söyleyemeyeceğimiz elektrikli süpürge torbaları ve evcil hayvanların atıkları, paketlenerek direkt çöpe atılmalı.

Piller ve ilaçlar:

Piller ve ilaçların içinde saymakla bitiremeyeceğimiz kadar zararlı madde bulunuyor. Bu sebeple bu malzemeleri geri dönüşüm kutularından uzak tutmak gerekiyor. Onun yerine pil ve ilaçların toplanması için hazırlanan kutulara bu malzemeleri atabilirsiniz.

Ayrıca hem maddi açıdan tasarruf edebilmeniz hem de atık pil sayısını azaltabilmeniz adına şarj edilebilir piller kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Naylon ambalajlar:

Cips gibi abur cubur ambalajlarında ve poşetlerde kullanılan naylon malzemenin geri dönüşümü oldukça zordur. Masraflı da bir süreç olduğundan geri dönüşüm kutularından bu malzemeleri uzak tutmak gerekir.

Oyuncaklar:

Doğada bırakılmayıp kullanıldığı için pek de tehdit olarak görmediğimiz oyuncaklar çoğunlukla plastikten üretilir. Bu sebeple de ayrıştırılarak geri dönüştürülmeleri pek mümkün değil.

Evinizde fazla oyuncak varsa bunları çöpe veya geri dönüşüme atmayıp bağışlama seçeneğini değerlendirin. Bu sayede hem doğada kalıp zarar vermeyecek hem de kullanımda olacaklardır.

Işıklandırmada kullanılan ampul ve floresanlar:

Ampul ve floresanların içinde farklı metal maddeler bulunur. Bunları ayırmak da oldukça zorlu olduğundan normal cam malzemelerle aynı şekilde geri dönüşümleri sağlanamaz.

Geri dönüştürülemeyen malzemeleri derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Hem geri dönüşümü desteklemek hem de bu sürecin aksamasına sebep olmamak için siz de saydığımız malzemeleri atarken dikkatli olmaya özen göstermelisiniz.

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