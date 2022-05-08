Geçtiğimiz gün hackerların GetContact'ı hacklediğini iddia etmesi üzerine, uygulamanın kullanıcıları büyük bir endişeye kapılmıştı. Sevilen ve ülkemizde de uzun bir süredir popülerliğini koruyan uygulamanın geliştiricisi, bugün yaptığı açıklamayla hackerlardan tehdit aldıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz gün, ülkemizde de uzun bir süre popülerliğini koruyan ve bir dönem tartışmalara sebep olan GetContact uygulamasının hacklendiğine dair ortaya çıkan iddialardan bahsetmiştik. Uygulama, henüz Türkiye'ye yeni dönmüş olmasına rağmen hakkında çıkan bu iddialar, kullanıcılarda büyük bir endişeye sebep olmuştu.

GetContact kişilerinizin sizi telefonuna nasıl kaydettiğini gösteren oldukça eğlenceli bir uygulama olarak biliniyor. Bir dönem de oldukça popüler bir hale gelmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde, uygulamayı kullanmış olan herkesi kara kara düşündürecek bir haber geldi ve uygulamanın hacklendiği, 700 milyon kullanıcıların bilgilerinin çalındığı iddia edildi. GetContact kurucusu Mustafa Vardalı, iddialara kısa bir sürede geri dönüş yaparak açıklama yapmıştı.

Getcontact'in kurucusu, güvenilir olduğunu kanıtlamak adına 10 uzmanı ofislerine davet etti:

Bugün ise GetContact'ın kurucusu Mustafa Vardalı, uygulamayı hacklediğini iddia eden kişilerin kendilerine de ulaştığını ve tehdit aldıklarını bildirdi. Vardalı'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım, endişlere sebep oldu. Daha önceki açıklamalarında da kullanıcıların veri güvenliği şirketin öncelikleri arasında tuttuklarını belirten Vardalı, sözlerini yeniledi. Ancak Vardalı, hackerların istedikleri parayı almadıkları takdirde 500 bin kullanıcının verilerini ifşa etmekle tehdit ettiklerini de sözlerine ekliyor.

Vardalı, hackerların gönderdikleri dataların kendilerine ait olmadığını ve bu girişimiengellemek için şirkete 10 bilirkişi davet ettiklerini ve bu kişi veya kişiler bulunana kadar araştırmaya devam edeceklerini belirtiyor. Mustafa Vardalı, şirketlerinin ve kullanıcıların güvenliğine verdikleri önemi bir kez daha yenilerken gerekli yasal sürecin Türkiye'de veya Avrupa'da başlatılacağını bildirdi.