GetirYemek, 2023'ün "En"lerini açıkladı. Veriler, en çok sipariş edilen yemeklerden en çok sipariş veren şehirlere kadar birçok konudan bilgi içeriyor.

81 ilde 60 binden fazla üye restoranıyla yemek siparişi deyince akla ilk gelen platformlardan biri olan GetirYemek, 2023 yılına ait verilerini paylaştı. 2023’ün “En”lerinde, en çok sipariş edilen yemekler, en çok sipariş verilen şehirler ve daha fazlasına yer verildi.

2023 yılının en çok sipariş edilen yemeği bu yıl değişti. Geçen yıl lahmacun bu konuda birinci olmuştu. Bu sene ise tavuk döner dürüm zirveye oturdu. İşte GetirYemek’te 2023’ün enleri.

2023’te en çok sipariş edilen yemekler

Tavuk döner dürüm Lahmacun Tavuk tantuni

Tavuk döner en çok sipariş edilen yemek olmayı başarırken geçen senenin şampiyonu lahmacun, onu ikinci sırada takip etti. Tavuk tantuni ise üçüncü sıraya yerleşti. Geçen yıl ikinci olan adana dürüm ise bu yıl ilk üçe giremedi.

Getir’in açıklamasına veganların en çok tercih ettiği yemek, vejetaryen pizza oldu. En çok sipariş edilen çorba ve tatlılarda ise önceki yıla kıyasla bir değişiklik yaşanmadı. Mercimek çorbası ve sütlaç, bu alanlarda zirvede yer aldı.

En çok sipariş verilen şehirler

İstanbul Ankara İzmir Mersin Antalya

En çok siparişin verildiği şehirlerde ise şaşırtıcı bir veri yok. İstanbul, Ankara ve İzmir üçlüsü zirvede yer alıyor. GetirYemek’e göre bu yıl siparişlerde en üstteki mahalle, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi oldu. Üniversite yerleşkeleri arasında ise İzmir’den Dokuz Eylül Üniversitesi birinci oldu.

En çok sipariş verilen günler ve spor tutkunlarının tercihleri

GetirYemek verilerine göre hafta genelinde pazar günleri, kullanıcıların en çok sipariş verdiği gün olarak kayıtlara geçti. 2023 içindeki en fazla sipariş trafiği ise 15 Ocak 2023 Pazar oldu. Öte yandan sporseverlerin sırayla en çok çiğ köfte, lahmacun ve pizza siparişi verdiği aktarıldı.

Bir kişi, 14 bin 320 TL’lik tek siparişle rekor kırdı

Son olarak Getir, kullanıcı bazında da bazı veriler paylaştı. Açıklamaya göre bir GetirYemek kullanıcısı, tek bir siparişinde 14 bin 320 TL ödeyerek yılın rekorunu kırdı. Bir günde tek kişi tarafından verilen en fazla sipariş ise 74 olarak açıklandı. Ayrıca en çok sipariş veren kullanıcı unvanı ise 2023 boyunca 970 sipariş veren bir kişiye gitti.