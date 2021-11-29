Getir, Fırtına Sebebiyle Teslimatları Durdurduğunu Açıkladı

Getir, ülkenin büyük kesiminde etkisini gösteren fırtına sebebiyle motokuryeli teslimatları durduklarını açıkladı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ülkemizde pek çok ilde etkisini gösteren fırtına, hayatı pek çok yönden kötü etkiledi. Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu, binaların çatıları uçtu, uçaklar iniş yapamadı, deniz seferleri iptal edildi. Ardından akşam saatlerinde gelen haberlerle bazı illerde okullarda yüz yüze eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Kötü hava koşulları sebebiyle en çok etkilenen kişiler arasında ise motokuryeler yer aldı. İstanbul'da fırtına sebebiyle boğaz köprülerinden motosiklet geçişi yasaklandı. Hatta gün içerisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki metrobüsün motosikletlileri fırtınanın etkisinden korumaya çalıştığı video da epey tepki toplamıştı.

Getir'den beklenen açıklama geldi:

Sosyal medyada dolaşan görüntüler sonrası motokuryelerin çalışıyor olması epey tepki toplamıştı. Tepkiler sonrası bir açıklama yapan Getir, tehlikeli olması sebebiyle motokuryeli teslimatlarına ara verdiklerini açıkladı. Hem İstanbul'da hem de fırtınanın etkisinin görüldüğü diğer illerde bir süre motokurye ile teslimat yapılmayacağını belirten Getir, yalnızca araçlarla sınırlı hizmet verebildiklerini vurguladı.

Öte yandan henüz bu konuda bir açıklama yapmayan Yemeksepeti de Twitter'da gündem oldu. Twitter kullanıcıları, motokuryelerin hayatını tehlikeye atan bu fırtınalı havada teslimatların devam ediyor olmasına yönelik Yemeksepeti'ni eleştirdi.