Getir’den İşten Çıkarıldığı Söylenen Kurye Hakkında Açıklama

Getir, sosyal medyada sokak röportajında yaptığı konuşmayla gündem olan bir kuryenin işten çıkarıldığı iddiaları hakkında açıklama paylaştı. Açıklamada kuryenin ‘başka sebeplerden’ dolayı işten çıkarıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda bir sokak röportajında konuşan Getir kuryesi, çalışma şartları hakkında oldukça çarpıcı detaylar paylaşmıştı. Kurye, ekonomik durumdan şikayetini dile getirerek günde 14 saat çalıştığını söyleyerek ‘Ben bunun için mi geldim dünyaya?’ diye yakınmıştı. Sonraki cümleleriyse ‘Kimse ekonomi iyi diye kimse kimseyi kandırmasın, ekonomi berbat, leş gibi’ şeklindeydi. Kendisinin bu açıklamaları sosyal medyada fazlasıyla etkileşim toplamıştı.

Sokaktaki büyükleriyle de ekonomi hakkında tartışma yapan kurye hakkında dün tepki toplayan bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Getir, sosyal medyada gündem olan kuryesini işten çıkarmıştı. Bu iddianın ardından Getir’e yönelik tepkiler gelirken şirket, bu sabah saatlerinde açıklama paylaştı. Getir’in paylaştığı açıklama şu şekildeydi:

Getir'in olay ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Getir’le birlikte şirkete kurye istihdamı konusunda hizmet veren hızlı teslim platformu Vigo’dan da bir açıklama yapıldı. Vigo da Getir gibi bahsi geçen kuryenin işten çıkarıldığını, ancak işten çıkarılma sebebinin röportajdaki açıklamalarının değil, ‘objektif sebepler’ olduğunu ifade etti.

Vigo’nun açıklaması şu şekildeydi: