Gündem Olan Getir Kuryesinin İşten Çıkarıldığı İddia Edildi

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir sokak röportajında “Günde 14 saat çalışıyorum. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” sözleriyle gündeme gelen Getir kuryesinin işten çıkarıldığı iddia edildi.

Belki de gelecekte, içinde yaşadığımız zaman diliminin tarihi birer kanıtı olacak olan sokak röportajları halkın her kesiminden insanın duygu ve düşüncelerinin anlaşılması açısından önemli bir rol oynuyor. Tabi en az bu röportajlarda konuşanlar kadar, konuşan kişileri manipüle etmek için pusu atmış olan insanlar da gündeme ilişkin fikirler veriyor. Özellikle ekonomiye yönelik gerçekleştirilen röportajlar bazen eğlenceli, bazen ise kara kara düşündüren, dertlendiren türden oluyor.

Dertlendiren bu sokak röportajlarından bir tanesine geçtiğimiz ay şahit olmuştuk. GUGE TV Getir’de çalışan bir kurye ile röportaj yapmıştı ve kurye röportajda, “Günde 14 saat çalışıyorum. Şurada bir yerde araba çarpsın bana, öleyim, bak samimi söyleyeyim ‘Niye öldüm lan dur yaşayacaktım demem’ yani, vallahi de demem. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” sözlerine yer vererek gündem olmuştu. Söz konusu kuryenin Getir tarafından işten çıkarıldığı iddia edildi.

“Ekonomi iyi diye kimse kimseyi kandırmasın”

DarkWeb Haber’in Twitter üzerinden paylaştığı iddiaya göre, “Sosyalleşeyim desem para yok, para kazanayım desem sosyal hayat yok” sözleriyle ekonomiden yana eleştirilerde bulunan ve “Ekonomi iyi diye kimse kimseyi kandırmasın, ekonomi berbat, ekonomi leş gibi” sözleriyle gündem olan kurye Getir tarafından işten çıkarıldı.

Söz konusu iddia, “Bu kurye kardeşimizi hatırladınız mı? Gerçekleri insanların suratına bir bir vurduğu için Getir tarafından işten çıkarıldı'' sözleriyle paylaşıldı. Paylaşılan iddia üzerine birçok Twitter kullanıcısı Getir’e yönelik tepkide bulundu. İddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.