Kısa süre önce İngiltere'den çekilen Getir'in, 2021'de sponsorluk anlaşması yaptığı Tottenham Hotspur’a milyonlarca sterlin borcu olduğu iddia edildi. Getir, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bir süredir küçülme haberleri ile gündemden düşmeyen hızlı teslimat şirketi Getir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sky News, Getir'in birkaç yıl önce anlaşma yaptığı Tottenham Hotspur'a hâlâ milyonlarca sterlinlik borcu olduğunu iddia etti. İngiltere'den çekilme kararı alan Getir'in bu parayı nasıl ödeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Getir ile Tottenham Hotspur, 2021 yılında 3 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında Tottenham Hotspur formaları, Getir'in logosuna ev sahipliği yapmıştı. İşte Getir'in bu anlaşmadan doğan yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia ediliyor.

Getir'in borcu, 5 milyon sterlin civarında

Mark Kleinman imzalı habere göre Getir'in Tottenham Hotspur'a olan borcu, yaklaşık olarak 5 milyon sterlin. Bu para, bugünün kuruyla 204,5 milyon TL'ye denk geliyor.

Yaptığımız kontrollerde, Getir'in konuyla ilgili bir açıklama yapmadığını gördük. Yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.