Getir'in Varlık Fonu ile Ortaklık İçin Gizlilik Sözleşmesi İmzaladığı İddia Edildi

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Getir'in Varlık Fonu ile Ortaklık İçin Gizlilik Sözleşmesi İmzaladığı İddia Edildi
Egirişim tarafından paylaşılan bir habere göre Getir, Varlık Fonu ile ortaklık için gizlilik sözleşmesi imzalamış durumda.

Özellikle pandemi döneminde adeta ışık hızında büyüyen ve kısa süre içinde ABD, İngiltere, Hollanda gibi dünyanın pek çok farklı ülkesinde de hizmet vermeye başlayan Getir, devamında küçülmeye gitmek zorunda kalmış ve kısa süre önce Türkiye'deki hizmetine odaklanacak şekilde yurt dışındaki son hizmet bölgeleri olan ABD ve İngiltere'de de faaliyetlerini durduracağını açıklamıştı.

Zorlu bir süreçten geçen Getir ile ilgili şimdi ise başka bir şaşırtıcı haber gündeme geldi. Egirişim'in güvenilir kaynaklarına dayandırdığı habere göre Getir, Türkiye Varlık Fonu ile ortaklık yapmak üzere bir gizlilik sözleşmesi imzalamış durumda. Egirişim, konuyla ilgili olarak Getir'e ulaştıklarını ancak yanıt talebinin reddedildiğini aktardı. 

Güvenilir kaynaktan edindiğimiz bilgiye göre;
Getir, Türkiye Varlık Fonu ile ortaklık yapmak üzere gizlilik sözleşmesi imzalamış. Getir'e ulaştık, konuyla ilgili yorum vermedi.
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