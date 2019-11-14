Yazılımcıların uğrak noktası olan GitHub platformunun mobil versiyonunun geldiği duyuruldu. Yapılan açıklamalarda kullanıcıların beta sürüme dahil olmak için kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edildi.

GitHub, özellikle yazılımcılar için çok büyük önem arz eden bir platform. Bu platformda, geliştirilen yazılım kodları depolanabiliyor. Geliştiriciler, kodlarını açık kaynak kodlu olarak herkesin hizmetine sunabildikleri gibi özel projeler de geliştirebiliyorlar. Bu etkili platforma bugüne dek sadece internet tarayıcıları üzerinden erişilebiliyordu ancak artık geliştiriciler, GitHub'a akıllı telefonları üzerinden de erişebilecekler.

GitHub yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda platformun artık hem iOS hem de Android uygulamasının olduğu ifade edildi. Geliştiriciler GitHub'ın mobil uygulaması üzerinden kodlara erişebilecekler ve kendi kodlarında çeşitli değişiklikler yapabilecekler. Üstelik GitHub'ın mobil uygulaması, son dönemlerde furya haline gelen karanlık mod desteğine de sahip.

Uygulama şu sıralar, sadece iOS platformu için beta sürüm olarak sunulmuş durumda. Ancak yetkililer, kısa bir süre içerisinde Android ekosisteminin de GitHub'ın mobil uygulamasının beta sürümüne erişebileceğini söylüyorlar. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda GitHub'ın mobil uygulamasının beta sürümünü kullanmak isteyen kullanıcıların GitHub üzerinden kayıt olması gerektiği belirtildi. Eğer dilerseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak kayıt olabilirsiniz.

Platformun tek çalışması mobil uygulama ile de sınırlı değil. GitHub'ın masaüstü versiyonu da güncellendi ve kullanım deneyimi daha da iyileştirilmiş durumda. Kullanıcılar artık hem yazılım kodları hem de platform aramalarını çok daha rahat bir şekilde yapabiliyorlar ve bildirimlerini daha rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorlar.