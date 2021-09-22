GittiGidiyor, Avrupa'nın En İyi 5. İşvereni Seçildi

Şirket çalışanlarının işverenlerine ne kadar bağlı olduğunu araştıran Great Place To Work Enstitüsü, daha sonradan eBay tarafından satın alınan Gittigidiyor'un Avrupa'nın en iyi beşinci işvereni olduğunu açıkladı. Yapılan araştırmaya göre çalışanların Gittigidiyor'a bağlılıkları, yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

35 ülkede 3.000'den fazla şirketi değerlendiren Great Place To Work Enstitüsü, Türkiye'nin en köklü e-ticaret platformlarından GittiGidiyor'u bir kez daha onurlandırdı. Avrupa'da hizmet veren şirketler arasında en iyi işverenlere sahip olan şirketleri belirleyen Great Place To Work, Gittigidiyor'un Avrupa'nın en iyi 5. işvereni olduğunu açıkladı.

Şirketleri çalışan sayısı bazında kategorize eden Great Place To Work, bu şirketlerde çalışanların işverenlerine ne kadar bağlı olduğunu araştırdı. Yapılan araştırmalar sonucunda, 250 ila 500 aralığında çalışanı bulunan Gittigidiyor'un çalışan bağlılığı skoru, yüzde 99,6 olarak karşımıza çıktı. Bu da Gittigidiyor'u Avrupa beşinciliğine taşımış oldu.

"İnsana değer veren kurum kültürümüz bize başarı getiriyor"

Konuyla ilgili açıklamalar, GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü Murat Yüksel tarafından yapıldı. Son 7 yıldır Avrupa'nın en iyi işverenleri listesinde yer aldıklarını söyleyen Yüksel, 5 yıl Diversity Özel Ödülü'nü, ayrıca Yaşam Boyu Öğrenme Ödülü'nü de aldıklarını ifade etti. "Üstelik bu ödüllerin insana değer veren kurum kültürümüzün bir sonucu olması da bizim için ekstra bir gurur kaynağı. Çünkü en önem verdiğimiz konu çalışanlarımızın mutluluğu. Ekip olarak birbirimize duyduğumuz güven ve birlikte yarattığımız bu şeffaf, demokratik çalışma ortamı bize başarı olarak geri dönüyor." diyen Murat Yüksel, ödüllerden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş oldu.

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı da konuyla ilgili konuştu. "Çalışanlarımızın mutluluğu, huzuru ve gelişimleri en önemli önceliklerimiz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürüne sahip GittiGidiyor'da, herkesin özgürce iletişim kurabilmesini ve fikrini açıkça ifade edebilmesini teşvik ediyoruz. Bu anlayışımız da pek çok başarıya imza atmamızı sağlıyor." ifadelerini kullanan Kantarcı, Gittigidiyor'da nasıl bir yönetim anlayışı olduğunu kamuoyu ile paylaşmış oldu.