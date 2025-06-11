2025’in ilk çeyreğine ait verilere göre Huawei, giyilebilir cihaz pazarında en yüksek paya sahip marka olarak öne çıktı. IDC China raporuna göre giyilebilir cihaz pazarında Huawei liderliğe yükselirken, ikinci sırasında Xiaomi yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise Apple yer aldı.

Giyilebilir cihaz pazarında yılın ilk çeyreğine ait rakamlar açıklandı. Sıralamada beklenmedik sürprizler göze çarpıyor. IDC China’nın paylaştığı rapora göre, pazarda dikkat çeken sıralama değişiklikleri yaşandı.

Ocak-Mart 2025 döneminde 10 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren Huawei, %21,9’luk pazar payıyla zirveye yerleşti. Şirket, geçen yıl aynı dönemde ulaştığı 7 milyonluk satışa kıyasla %42,4’lük bir artış göstermiş oldu.

Huawei zirveye yerleşti

Listenin ikinci sırasında yer alan Xiaomi ise 8,7 milyon sevkiyatla %19 pazar payı elde etti. Şirketin yıllık bazdaki büyüme oranı %42,6 olarak kaydedildi. Apple, 7 milyon adetlik sevkiyatla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Bu rakam, geçen yılki 5,1 milyonluk sevkiyata göre %37,2’lik bir artışı işaret ediyor. Samsung, 3,4 milyon adetle dördüncü sırada yer alırken, geçen yıla göre %5,7’lik bir düşüş yaşadı. Garmin ise 2,1 milyonluk sevkiyatla ilk beşi tamamladı ve %29,5 oranında büyüme gösterdi.

Pazarın toplam büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde 45,6 milyon cihaza ulaştı. Bunun 34,81 milyonu akıllı saat, 10,76 milyonu ise akıllı bileklik olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre pazar genelinde %10,5 oranında artış yaşandı.

Çin pazarı ise toplamda 17,62 milyon cihazla öne çıktı. Bu bölgede akıllı saat satışları %25,3, akıllı bileklik satışları ise %67,9 oranında arttı. Çin hükümetinin sağladığı teşvik programlarının bu artışta etkili olduğu ifade ediliyor. IDC’ye göre bu destekler devam ederse, 2025 yılı sonunda Çin'deki toplam giyilebilir cihaz satışlarının, 2024'e kıyasla %36,9 daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.