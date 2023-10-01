Göbeklitepe'de bulunan heykeller hakkında tam sevinmiştik ki heykeller, daha 1 gün bile geçmeden ana akım medyanın sansürüne uğradı.

Geçtiğimiz gün Göbeklitepe ve Karahantepe’de yapılan kazı çalışmaları sonucu bulunan heykelleri sizlere müjdelemiştik. Bu heykeller arasındaki yaban domuzu heykeli, şimdiye kadar bulunan boyalı en eski heykel olma özelliği taşıyordu. Bu da insanlık tarihine yönelik önemli bir bulguydu.

Yaban domuzu heykelinin haricinde o zamanlara göre oldukça detaylı görünen bir insan heykeli de çıkarılmıştı. Kaburga ve el gibi detayları bulunan ve penisini tutuyormuş gibi görünen bu heykel, yerli medyada sansüre uğradı. Daha da kötüsü, televizyonda göstermek uğruna penisin çıkarılmış olabileceğinden şüphe ediliyor.

Medya kanallarında heykelin alt tarafı gösterilmiyor.

10.000-12.000 yıllık bu heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sayfasında da tam boyutuyla gösterilmiyor. Keşfin gösterildiği bir televizyon programında ise penis bölgesinin spikerin arkasında tutulduğu görülüyor.

Arkeofili

Keşifle ilgili yayımlanan farklı videolarda ise heykelin penisinin hiç olmaması göze çarpıyor. Önceki haberimize gittiğinizde ve üstteki görsele baktığınızda gayet açık bir şekilde görünürken sonradan gelen görüntülerde bu kısmın olmaması, “çıkarıldı mı acaba?” gibi soruların doğmasına sebep oluyor.

Arkeofili

Bu endişelere bir türlü cevap gelmemesi de birçok karamsar düşüncenin hızla yükselmesine sebep oluyor. Umuyoruz ki tarihin sıfır noktasında ortaya çıkan bu heykel müzeye ulaştığında zarar görmemiş olarak karşımıza çıkar. Bu konuya yönelik gelişmeler geldiğinde haberimizi güncelliyor olacağız.