GOBI'20, 1-4 Mart'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde

Birbirinden önemli isimleri yerli ve yabancı üniversite öğrencileriyle bir araya getirecek olan GOBI'20 etkinliği, 1-4 Mart'ta gerçekleşecek. Organizasyon, çeşitli etkinlikler ile iş dünyasını öğrencilerle kaynaştıracak.

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından ‘’Bu Bir Hayal Üründür’’ mottosuyla bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek Global Opportunities in Business and Investment (GOBI), bir uluslararası iş ve yatırım zirvesi olarak karşımıza çıkıyor. Etkinlik, ilk defa düzenlendiği 2008 yılında Üniaktivite tarafından “​En İyi Uluslararası Öğrenci Organizasyonu”​ödülü almıştı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen GOBI 2019’da, 27 farklı ülkeden gelen yabancı öğrencilerin yanı sıra Anadolu’dan gelen 3000 civarı üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte Coca Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve daha pek çok önemli isim yer almıştı.

1 Mart Pazar düzenlenecek açılış gecesi ile başlayacak etkinlik, 2, 3 ve 4 Mart tarihlerinde oturum, panel ve söyleşiler ile devam edecek. GOBI’20, sektörün önemli isimleri ile dünyanın dört bir yanıdan etkinliğe gelen öğrencileri workshop, case study ve interaktif stantlar aracılığı ile bir araya getirecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi ev sahipliğinde 1-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Global Opportunities in Business and Investment (GOBI) 2020 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için gobistanbul.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Etkinlikte yer alan bazı isimler şu şekilde;