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God of War Laufey Ne Zaman Çıkacak? Artık Yakın Bir Tarihe Sahibiz!

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PS5 neslinin belki de son büyük oyunu olacak olan God of War Laufey'in çıkış tarihine yönelik yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

God of War Laufey Ne Zaman Çıkacak? Artık Yakın Bir Tarihe Sahibiz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir süredir fragmanlar, teoriler ve sosyal medya paylaşımları derken God of War Laufey, diğer tüm duyuruları gölgede bırakarak haftanın en çok konuşulan oyunu olmayı başardı.

Ancak fragmanda bir çıkış tarihi göremeyince hepimizin içine bir kurt düşmüştü. Bugün ise çıkış tarihine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

İçerikten Görseller

God of War Laufey Ne Zaman Çıkacak? Artık Yakın Bir Tarihe Sahibiz!
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God of War Laufey ne zaman çıkacak?

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Ünlü oyun gazetecisi Jason Schreier, oyunun "çok uzakta" olmadığını belirterek yüreklere su serpmişti. Son sızıntılar ise bu söylemi doğruladı. Sektörün içerisinden Nate the Hate’in paylaştığı bilgilere göre Santa Monica Studio gözünü 2027’nin ilk yarısına dikmiş durumda.

  • God of War - 22 Mart 2005
  • God of War II - 13 Mart 2007
  • God of War III - 16 Mart 2010
  • God of War: Ascension - 12 Mart 2013
  • God of War - 20 Nisan 2018

Stüdyonun geçmişine baktığımızda bu tarih kulağa oldukça mantıklı geliyor. Her ne kadar son oyun Ragnarök Kasım ayında çıkmış olsa da Santa Monica aslında tam bir bahar aşığı. Serinin 2005’teki ilk oyunundan tutun, 2018’deki o muazzam geri dönüşe kadar neredeyse tüm ana oyunlar Mart veya Nisan aylarında raflardaki yerini aldı. Kısacası 2027’nin ilkbaharında oyuna kavuşabiliriz.

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