[30 Temmuz-6 Ağustos] Toplam Değeri 400 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise OTXO ve Sol Cesto oldu. Bu iki oyunu, 6 Ağustos tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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OTXO nasıl bir oyun?

Hızlı tempolu, acımasız ve karanlık bu roguelite oyununda, sevdiğin birini kurtarmak için açıklanamayan, soyut bir malikaneye gir. Oyunda, hassas ama vahşi silah çatışmaları ve zamanın akışını değiştiren ağır çekim sahneler yer alıyor. İçindeki şeytanlarla yüzleş ve malikanenin sırlarını ortaya çıkar.

OTXO fragmanı

Sol Cesto nasıl bir oyun?

Sol Cesto, şansınızı ustaca kullanmanın anahtar rol oynadığı taktiksel ve heyecan dolu bir roguelite oyunudur. Bir kahraman seçin, lanetli dişler ve sihirli eşyalarla onu güçlendirin ve sürekli değişen bir zindanın en dibine inin. Bu karanlık dünyada, her eylemin bir bedeli vardır…

Sol Cesto fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.