[23-30 Temmuz] 317 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 317 TL değerindeki Foretales oldu. Bu oyunu, 30 Temmuz tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Foretales nasıl bir oyun?

Bu ustaca hazırlanmış hikâye odaklı kart oyununda, dünyanın kaderi senin ellerinde. Foretales, dünyayı kurtarabileceğin veya sonunu getirebileceğin çok sayıda oyun stili ve hikâye ile macera türüne benzersiz bir bakış açısı sunuyor.

Foretales fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.