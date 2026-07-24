Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

FC 27 LITE Geliyor: İşte Ücretsiz Oynayabileceğiniz Sürüm!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

EA, FC 27'nin ücretsiz sürümü FC 27 LITE'ı duyurdu.

FC 27 LITE Geliyor: İşte Ücretsiz Oynayabileceğiniz Sürüm!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA, FC 27 çıkışıyla birlikte oyunculara oyunu ücretsiz deneme imkânı sunacak FC 27 LITE sürümünü resmî olarak duyurdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

25 Eylül 2026 tarihinde çıkacak olan bu ücretsiz ön izleme sürümü, Kick-Off gibi seçili oyun modlarına erişim sağlarken oyunculara istedikleri zaman tam sürüme yükseltme imkanı tanıyacak.

İçerikten Görseller

FC 27 LITE Geliyor: İşte Ücretsiz Oynayabileceğiniz Sürüm!
2

FC 27 LITE geliyor

2

EA, popüler futbol serisinin yeni halkası olan FC 27 duyurusu ile birlikte oyunculara müjdesini verdi. Yapılan resmî açıklamaya göre, oyunu satın almadan önce deneyimlemek isteyen oyuncular için FC 27 LITE adında ücretsiz bir ön izleme sürümü yayınlanacak.

Ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek bu özel LITE sürümü, tam sürümün yayınlandığı gün olan 25 Eylül 2026 tarihinde erişilebilir olacak.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Webtekno Özel Röportaj: GTA 6 Neden TÜRKÇE Olmadı? Gelecekte Olabilir mi?

Webtekno Özel Röportaj: GTA 6 Neden TÜRKÇE Olmadı? Gelecekte Olabilir mi?

EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)

EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)

EA FC 27'ye Dair Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Sistem Gereksinimleri, Yenilikler ve Dahası...

EA FC 27'ye Dair Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Sistem Gereksinimleri, Yenilikler ve Dahası...

FC 27'de Yaş Sınırı PEGI 3'ten PEGI 16'ya Yükseldi: Peki Neler Değişecek?

FC 27'de Yaş Sınırı PEGI 3'ten PEGI 16'ya Yükseldi: Peki Neler Değişecek?

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com