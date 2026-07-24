FC 27 LITE Geliyor: İşte Ücretsiz Oynayabileceğiniz Sürüm!

EA, FC 27'nin ücretsiz sürümü FC 27 LITE'ı duyurdu.

EA, FC 27 çıkışıyla birlikte oyunculara oyunu ücretsiz deneme imkânı sunacak FC 27 LITE sürümünü resmî olarak duyurdu.

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25 Eylül 2026 tarihinde çıkacak olan bu ücretsiz ön izleme sürümü, Kick-Off gibi seçili oyun modlarına erişim sağlarken oyunculara istedikleri zaman tam sürüme yükseltme imkanı tanıyacak.

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FC 27 LITE geliyor

EA, popüler futbol serisinin yeni halkası olan FC 27 duyurusu ile birlikte oyunculara müjdesini verdi. Yapılan resmî açıklamaya göre, oyunu satın almadan önce deneyimlemek isteyen oyuncular için FC 27 LITE adında ücretsiz bir ön izleme sürümü yayınlanacak.

Ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek bu özel LITE sürümü, tam sürümün yayınlandığı gün olan 25 Eylül 2026 tarihinde erişilebilir olacak.