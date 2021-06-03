Birçok Marvel hayranı, Marvel çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Galactus ve Silver Surfer'ı artık film ve dizilerde de görmek istiyor. Resmi bir açıklama gelmese de iki kahramanın yeni Fantastic Four filminde yer alacağı konuşulurken, God of War oyununun sanat yönetmeni Raf Grassetti, kendi çizimlerinden oluşan Silver Surfer ve Galactus tasarımlarını paylaşarak heyecanı ikiye katladı.

Silver Surfer ve Galactus, Marvel hayranlarının MCU'da en çok görmek istediği karakterler arasında yer alıyor. İki karakterin de gelecek bir Marvel yapımında yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor ancak birçok hayran, iki süper kahramanın nasıl bir görünüme sahip olacağına ve hangi filmlerde yer alacağına dair teoriler üretmeye de devam ediyor.

Bu hayranların arasında, God of War oyununun sanat yönetmenlerinden Raf Grassetti de bulunuyor. Grassetti, kendi çizmiş olduğu bir tasarımla hayalindeki Silver Surfer ve Galactus'u paylaşmış oldu. Binlerce beğeni alan bu tasarımın ilerleyen zamanlarda Marvel tarafından kullanılıp kullanılmayacağı ise merak konusu.

Disney+'da çıkacak Marvel filmlerinden biri Fantastic Four olabilir

Son birkaç yıldır MCU evreninde Silver Surfer ve Galactus'u göreceğimiz, hatta Silver Surfer'ın kendine ait bir filmi olacağına dair iddialar ortada dolaşıyor. Marvel tarafından bu iki kahraman hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Disney+'ta önümüzdeki yıllarda yayınlanacağı kesinleşen Marvel filmlerinden birinin, Fantastic Four olacağı ve Silver Surfer ve Galactus'un da bu yapımda yer alacağı söyleniyor.

Eski Fantastic Four filminde Silver Surfer'a hayat veren Doug Jones, olası bir yeni Silver Surfer rolü hakkında şu ifadelerde bulundu; "Eğer Silver Surfer'ı geri getirmeye karar verip bu rolü bana teklif ederlerse, hiç düşünmeden evet derim. Bu karakteri canlandırmayı gerçekten çok sevmiştim. Silver Surfer, gerçek hayatta olmak isteyeceğim türden bir süper kahramandı. Tekrar bu şansa erişebilirsem hiç düşünmeden atlarım."

God of War'ı sanat yönetmeni Raf Grassetti, MCU hayranlarını bir hayli heyecanlandıran bu gelişmeye katkı sağlamak için, kendi çizimlerinden oluşan Galactus ve Silver Surfer tasarımını sosyal medyada paylaştı. Yukarıdaki resimden göreceğiniz üzere hem Galactus hem de Silver Surfer, çizgi romanlara göre daha modern kostümlere sahip olsalar da hala destansı görünüyorlar. Binlerce Marvel hayranı bu yeni tasarımları epey beğense de Grassetti'nin çizimlerinin sadece hayran yapımı olarak kalabileceğini de unutmayalım.