Google, son yılların en başarılı filmlerinin arkasındaki firma olan A24'e yapay zekâ odaklı devasa yatırım yaptığını açıkladı.

Son yılların en önemli teknoloji şüphesiz yapay zekâ. Bu teknolojinin farklı alanlara entegre edilğini görüyorduk. Çok fazla karşı çıkan olsa da sinema da bunlardan biriydi. Şimdi ise yapay zekâ konusunda en önemli firmalardan olan Google’dan sinema sektörünün devlerinden birine yatırım geldi.

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Google, son yılların en başarılı filmlerinin arkasında bulunan film, dizi prodüksiyon ve dağıtım şirketi A24 ile iş birliğine gitti ve şaşırtıcı bir şekilde oraklıkta yapay zekâ odaklı yatırım yapacağı bildirildi.

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Yapay zekâ destekli film yapım araçları geliştirmek için 75 milyon dolar yatırılacak

Google, A24’e yapay zekâ destekli film yapım araçları geliştirmek için 75 milyon dolar civarında para yatıracağını açıkladı. Bu kapsamda da Google’ın DeepMind birimi ile birlikte çalışılacağı ifade edildi. Ortaklık, A24'e DeepMind'ın araştırma ve altyapısına erişim sağlarken, DeepMind araştırmacıları da stüdyo ile birlikte yeni iş akışları geliştirmek için çalışacak.

A24, son yılların en başarılı filmlerine ev sahipliği yapan, âdeta sinemayı kurtaran şirketlerden biri olarak nitelendirilen bir firmaydı. Marty Supreme, Backrooms, Everything Everywhere All at Once, Aftersun, The Brutalist, Moonlight, Uncut Gems, Hereditary ve daha buraya ekleyemediğimiz birçok başarılı filmde A24’ü görmüştük.

Bu yüzden de A24’ün normalde tıpkı diğer sinemacılar ve sanatçılar gibi yapay zekâ karşıtı olması bekleniyordu. Ancak firma, açıklamasında bunun öyle bir ortaklık olmayacağının altını çizdi. Onlara göre “yaratıcı kontrolü koruyan ve insanlara bırakmaya devam eden, insanların rahatsızlık duyduğu araçlara benzemeyen” bir yaklaşım sergileyecekler. Yani muhtemelen sinemacıların belli konularda işlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak araçlar için bir yatırım olacak.