Google, Türkiye'de henüz erişemediğimiz AI Mode özelliğini güncelledi. Bu güncelleme ile AI Mode, çok daha kapsamlı hizmet verecek. İşte AI Mode için hazırlanan yeni özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın arama motoru hizmeti için hazırladığı AI Mode isimli özelliği, dikkat çeken yeniliklerle güncellendi. Google, bu güncellemede daha çok eğitim odaklı çalışmalar yaptığını söylüyor. Gelin hep birlikte Google'ın AI Mode özelliğindeki yeniliklere yakından bakalım.

Google'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda AI Mode'un artık çok daha kapsamlı hizmet vermeye başlayacağını görüyoruz. Bu bağlamda; resim ve PDF'ler üzerinden sorgulamalar yapma, Search Live ile gerçek zamanlı yardım alma, yeni bir araç olarak karşımıza çıkan Canvas ile Google Lens entegrasyonu, an itibarıyla AI Mode'un yenilikleri arasında yer alıyor.

İşte AI Mode'a eklenen yeni özellikler

Görsel ve PDF entegrasyonu

Google'ın AI Mode'u, artık görsel ve PDF entegrasyonuna ev sahipliği yapıyor. iOS ve Android'daki Google uygulamasından AI Mode'u aktifleştiren kullanıcılar, bir fotoğraf veya PDF belgesi içerisinden sorgulama yapabilecekler. AI Mode'un masaüstü versiyonuna ise PDF entegrasyonu gelecek. Görüntü modu bu hafta, PDF modu ise birkaç hafta sonra kullanıcılarla buluşacak.

Canvas ile çalışma programları yapılabilecek

Google AI Mode, artık çalışmalarınızı programlamanıza da yardımcı olacak. Bu özelliği kullanmak için AI Mode'u açacak olan bir kullanıcı, yapmak istediği programla ilgili bilgiler verecek. AI Mode, otomatik olarak program oluşturmaya başlayacak. Google tarafından yapılan açıklamaya göre özellik, ilk aşamada ABD'de ve test kapsamında erişime açılacak.

AI Mode, Search Live özelliğini destekleyecek

Google uygulamasına entegre olarak kullanılabilen AI Mode, artık Search Live özelliğini destekleyecek. Bu yeni özellik, kullanıcıların kameraları ile gerçek zamanlı aramalar yapabilmelerini sağlayacak. Yeni özellik, bu hafta itibarıyla erişime açılacak. Ancak ilk aşamada test kapsamında olacak.

AI Mode, Google Chrome'un adres çubuğunda kullanılabilecek

Google Chrome'un adres çubuğu bölümü yakında "Bu sayfa hakkında Google'a sor" isimli bir bölüme ev sahipliği yapacak. Buraya tıklayan ve ekrandaki bir görüntüyü seçen kullanıcı, AI Mode bünyesinde detaylı bir arama yapacak. Bu alan, AI Overview özelliğini de destekleyecek.