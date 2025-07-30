Google, Veo 3 video oluşturma modelini Vertex AI platformunda sunmaya başladı. Buna ek olarak Veo 3 Fast ismi verilen yepyeni bir versiyon da tanıtıldı.

Google, geçtiğimiz aylarda Veo 3 ismini verdiği yapay zekâ modelini resmen tanıtmıştı. Çıkar çıkmaz dünyayı kasıp kavuran bu model, metin komutlarından çok gerçekçi videolar oluşturabilmesiyle bunu başarıyordu. Ayrıca videoları sesli yapabilmesi de en önemli özelliğiydi.

Şimdi ise Veo 3 ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Google, dün paylaştığı bir blog gönderisinde Veo 3 video üretim modelinin Vertex AI platformundaki tüm kullanıcılara açıldığını ifade etti. Buna ek olarak “Veo 3 Fast” ismi verilen yepyeni bir versiyonu da resmen duyurdu.

Veo 3 Fast, hızlı işlem yapabilen daha hafif bir versiyon olarak geliyor

Vertex AI kullanıcılarına sunulmaya başlayan Veo 3 Fast modeli, Veo 3’ün daha hafifletilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Google’ın aktardığına göre bu versiyon, işlerini daha hızlı hâlletmek isteyen kullanıcılara yönelik olacak. Yani Veo 3’ten daha hızlı video üretecek diyebiliriz.

Veo 3 Fast ile yapılan açıklamalarda modelin bir şirketin reklamlarının varyasyonlarını hızlı bir şekilde oluşturma ve test etme konusunda uzman olduğu, sağlanan görsellere dayanarak ürünler için video tanıtımları yapabileceği ve hatta eğitim materyalleri oluşturabileceği aktarılmış. Şirket, Veo 3’ü Gemini 2.5 Flash ile benzetmiş. Hafifletilmiş olmasına rağmen çıktılarının başarılı olduğunun altı çizilmiş. Veo 3 Fast videolarının da sesli olabildiğini ve 1080p kalitede olacağını da ekleyelim.