Google, Gemini 2.0 Flash Thinking'i tanıttı. Yeni modeli ile akıl yürütme alanında yeni bir dönemi başlattı ve OpenAI o1’e meydan okudu.

Google, yeni bir "akıl yürütme" yapay zekâ modeli olan Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental'i duyurdu. Henüz test aşamasında olan bu model, Google'ın yapay zekâ prototipleme platformu AI Studio'da kullanıma sunuldu.

Google, akıl yürütme yeteneği ile öne çıkan yeni yapay zekâ modeli Gemini 2.0 Flash Thinking'i tanıttı. Yeni yapay zekâ modeli Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, Google tarafından çok modlu anlama, akıl yürütme ve kodlama konularında en iyisi olarak tanımlanıyor.

Akıl yürütme modellerinde yeni bir dönem

Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, programlama, matematik ve fizik gibi alanlardaki en karmaşık sorunlar üzerinde akıl yürütebilme yeteneğine sahip. İnsan akıl yürütmesinden farklı olarak çalışsa da modelin talimatları daha küçük parçalara ayırması etkili sonuçlar elde edebilmesini de mümkün kılıyor olacak. AI Studio ürün lideri Logan Kilpatrick, bu modelin Google'ın akıl yürütme yolculuğundaki ilk adım olduğunu belirtti.

Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, OpenAI'nin o1 modeli ve diğer akıl yürütme modellerine benzer bir yapıya sahip. Google, bu alanda hızla ilerleyen rakip yapay zekâ laboratuvarlarının gerisinde kalmamak için akıl yürütme modelleri üzerinde çalışan birden fazla ekibe sahip. Bu modeller ise üretken yapay zekâyı geliştirmek amacıyla yeni yaklaşımlar arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumda.

Akıl yürütme modelleri, yüksek hesaplama gücü gerektirdiği için genellikle pahalı oluyor. Bu modellerin hızla gelişip gelişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. me hızlarını sürdürüp sürdüremeyecekleri şu an için belirsizdir. Şu ana kadar kıyaslama testlerinde başarılı sonuçlar elde edilse de, gelecekteki gelişmelerin nasıl şekilleneceği merak konusu.